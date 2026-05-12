Así se prepara Aleska Génesis para el casting de Victoria's Secret

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La modelo, chica reality y actriz venezolana Aleska Génesis anunció hace días haber pasado el primer filtro para el casting de Victoria’s Secret 2026. La criolla se prepara con entrenamientos y clases de pasarela, para un paso fundamental en su carrera internacional como posible modelo de la prestigiosa marca.

La exparticipante de “La casa de los famosos” se postuló en la convocatoria global realizada por la firma estadounidense, que causó furor en mujeres de todo el mundo en querer participar y trabajar con la marca, que ha despegado la carrera de las grandes modelos como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

Una preparación de modelo

La joven que radica en Miami, Estados Unidos, se encuentra preparándose fuertemente para presentar el casting, recibiendo clases de pasarela con Gisselle Reyes, quien fue por muchos años profesora oficial del Miss Venezuela, entrenando a reinas como Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y María Gabriela Isler.

Reyes compartió recientemente una imagen en sus redes sociales donde se le ve trabajando con la modelo en un estudio de Miami. El objetivo es perfeccionar cada detalle antes de la evaluación definitiva, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en el Simon Malls de Los Ángeles.

“Preparando a mi hermosa alumna Aleska Génesis para brillar en el Victoria’s Secret”, escribió Reyes.

Diversas figuras de la televisión aplaudieron la publicación de Gisselle como Norkys Batista, Scarlet Ortiz, Jimena Gállego y Marco Michetti, quienes desearon mucho éxito a la venezolana.

Aleska: "Lo que veía imposible, ahora lo veo posible"

La modelo hace días realizó un video emocionada por la responsabilidad de presentar la prueba en tan reconocida y popular casa de lencería, que le daría un gran empujón para realizar otros trabajos en el modelaje internacional.

“Yo sabía que no era fácil porque implicaba hacer algo que me retaba muchísimo y era mi primer casting en inglés. Me atreví a hacerlo. Es algo que antes lo veía imposible, y ahora lo veo posible”, dijo.