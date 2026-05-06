Venezolana a un paso de convertirse en modelo de Victoria's Secret

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Una criolla está a solo unos pasos de ser parte del Victoria's Secret, tras haber pasado el primer filtro del casting. Se trata de la modelo venezolana Aleska Génesis, quien anunció con emoción esta nueva etapa en su carrera artística.

Aunque quiso guardar silencio hasta tener un contrato concretado, no pudo ocultar su emoción, y compartirlo con su comunicada en redes sociales.

Hace días recibió el correo como una de las pocas para hacer el casting en persona. Esta gran oportunidad para Aleska Génesis le abre las puertas a las pasarelas internacionales.

Un reto asumido

A pesar de los nervios por presentar su primer casting en inglés, la exintegrante de “La Casa de los Famosos” asumió el reto con responsabilidad.

“Yo sabía que no era fácil porque implicaba hacer algo que me retaba muchísimo y era mi primer casting en inglés. Me atreví a hacerlo.”, expresó.

“Es algo que ante lo veía imposible, y ahora lo veo posible”, agregó. La modelo venezolana no compartió detalles de cuándo se presentará en el casting presencial.

Victoria's Secret casting

Consolidada como una de las marcas destacadas en lencería, Victoria's Secret abrió un casting en Estados Unidos y brindar nuevas oportunidades a modelos de sumarse a su nueva colección de otoño.

La firma abre las puertas a una nueva generación para obtener un contrato exclusivo con IMG Models.