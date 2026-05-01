Una actriz de RCTV en la NASA: Conoce la historia de la influyente venezolana

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Sheyene Gerardi es una actriz, modelo y productora venezolana, que cambió la industria del entretenimiento para dedicarse de lleno a su carrera como científica de élite en Estados Unidos, donde es Líder de Divulgación de Robótica de la NASA.

Carrera en la televisión venezolana

La llamativa rubia nacida el 13 de abril y estudiante de medicina en la Universidad Central de Venezuela, dejó huella en la televisión nacional mucho antes de llegar a los Estados Unidos.

Gerardi participó en novelas venezolanas como “Hoy Te Vi”, “La Invasora”, “Mujer con Pantalones”, “Por Todo lo Alto” y “Camaleona”, está última de la cadena RCTV y transmitida en el año 2007.

También trabajó en México en producciones como “La Virgen de la Caridad del Cobre” y “San Juan de Los Lagos”.

Su talento la llevó a ganarse diversos premios en el país como el 2 de Oro, premiación que realizaba el cerrado canal Radio Caracas Televisión (RCTV).

La ítalo-venezolana, también fue modelo protagonizando campañas en lencería, mostrando su excelente figura.

Brillando en la NASA

En el año 2018, Sheyene fue nombrada líder de difusión de Robótica de La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), creando el equipo de aterrizaje.

Ha recibido importantes reconocimientos del gobierno de Estados Unidos, como la carta del estatus de individuo con habilidades excepcional de interés nacional.

La rubia residenciada en la nación que hoy dirige Donald Trump, cuenta con un Máster en Recursos Espaciales (ISRU) de la NASA, líder en robótica, fundadora del laboratorio de aterrizaje planetario, trabajo en la misión Apophis y la creación de los robots ANTS para minería autónoma.

En su perfil oficial de Instagram cuenta con 21,9 mil seguidores, con quienes comparte imágenes y videos de sus momentos importantes en la NASA, El Pentágono y en la Casa Blanca.