Ana Gabriel hace importante anuncio sobre su salud

El pasado 15 de mayo se conoció que la cantante mexicana, Ana Gabriel, suspendió sus conciertos en Santiago de Chile por temas de salud en medio de su gira "Un Deseo más Tour", que recorrerá varios países de Latinoámerica.

Luego de preocupar a sus fans, Ana Gabriel, decidió dar la cara y aclarar lo sucedido, a través de un comunicado oficial, informó que fue ingresada a un hospital en el país sudamericano por un severo cuadro de influenza y por orden médica requería reposo.

Esto ocasionó que la cantautora reprogramara varios sus presentaciones de Chile y Paraguay, aclaró que, seguiría recuperándose para ofrecer un show inolvidable para toda su fanaticada, días más tarde, Ana Gabriel, volvió a dar señales de vida, esta vez desde la cama del hospital, luciendo decaída.

"Les agradezco su compresión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero mi salud me tengo que cuidar", expresó la intérprete de "Simplemente amigo".

Su estado de salud generó preocupación en los fans que esperan por sus próximas presentaciones, tras muchas especulaciones sobre la cancelación de su gira, Ana Gabriel confirma que seguirá adelante con su agenda.

¿Cómo sigue Ana Gabriel?

A través de un vídeo publicado en Instagram, la "Diva de América", comentó que su recuperación va "viento en popa", además, aclaró que el cronograma sigue adelante como estaba pautado.

"Aquí con mi agradecimiento por saber esperar y confiar en mí, en el vídeo di países y ciudades, pero me faltó decirles que también voy a Bogotá y Medellín, no dejen de confiar en mí, que yo me cuido por y pata ustedes, nos vemos para continuar con 'Un Deseo más'", escribió.