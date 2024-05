Así es el rollo: Omar Geles, Ileana Márquez Romeo Santos y Ana Gabriel

DURO GOLPE recibió la música colombiana con la lamentable muerte de Omar Geles, quien el pasado martes exhaló su último suspiro en la clínica Erasmo de Valledupar. Hasta el momento las causas de muerte no han sido confirmadas por las autoridades, ni la familia del compositor; sin embargo, se asegura que fue un paro cardiorrespiratorio lo que originó su deceso. El pasado 15 de abril sufrió una descompensación en pleno escenario. Geles, nacido el 15 de febrero en Mahates de 1967, Bolívar, fue uno de los compositores más prolíficos del vallenato, siendo “Los caminos de la vida”, un verdadero emblema musical en todo el continente. “La pendiente” “El amor verdadero”, “Chao amor” , “Dime si te vas conmigo”, y un largo etcétera de canciones que atesora el género al que tanto le dio. Muchos fueron los logros obtenidos por el cantautor, y entre sus tantos reconocimientos destaca el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Vallenato/Cumbia por su trabajo “En Aires Vallenatos” en el 2009. El cuerpo del compositor fue trasladado a la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez en Valledupar, donde será velado en capilla ardiente y recibir, a su vez, el homenaje que se le está preparando.

LAS ALARMAS están encendidas para advertir que el estado de salud de Ana Gabriel ha empeorado. Recordemos que tras dar un concierto en la Movistar Arena de Santiago, la cantante mexicana fue ingresada a una clínica de la capital chilena dado a un fuerte malestar. Finalmente se determine que era influenza. Ahora vuelve a preocupar a sus fanáticos tras reaparecer en sus redes sociales, aún hospitalizada, informando que su salud ha empeorado y ha sido diagnosticada con neumonía. "Quiero informarles no una buena noticia: la influenza se complicó y se volvió neumonía", dijo en un video desde el hospital. donde esta recluida. "Por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento", añadió. Ana Gabriel ha tenido que posponer sus conciertos en Santiago de Chile y en Asunción, Paraguay. "Les comunico que la fecha de mañana viernes en, Movistar Arena, se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el día 11. Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde", publicó en Instagram.

EL ANUNCIO del concierto de Romeo Santos, junto a Aventura ha levantado no pocas expectativas. Y todo parece presagiar que su presentación en el Estadio Monumental Simón Bolívar (La Rinconada) el próximo 2 de noviembre, sería todo un taquillazo. “El Rey de la Bachata” viene a sacarse la espina que le dejó su accidentada actuación en La Carlota el pasado 10 de diciembre, cuando por culpa de la empresa que lo trajo por poco embarca al público que se caló una espera de casi 10 horas para poder verlo. Finalmente, el cantante se presentó tras las gestiones de Omar Enrique quien puso zanjar a tiempo los contratiempos originados por la desorganización de la productora -Panteras Enterteiment- contratante, la cual, por cierto, parece haberse esfumado de la industria del espectáculo en Venezuela. Romeo Santos confirmó su concierto local dentro de la gira “Cerrando ciclos” que arranca el 14 de Agosto en Guadalajara, México y culmina el 9 de noviembre en San Salvador.

LOS NOMINADOS a los premios Grammy (En su 67º edición) de se darán a conocer el próximo 8 de noviembre. Y como todos los años, optarán aquellos cantantes y agrupaciones que hicieron música desde el 16 de septiembre del 2023 hasta el 30 de agosto del 2024. La ceremonia de entrega tendrá lugar en el teatro Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU) Para esta edición, Taylor Swift podría repetir el éxito del año pasado, gracias a su disco ‘The Tortured Poets Department’, lanzado en abril, aunque tendrá que enfrentarse a álbumes como ‘Cowboy Carter’, de Beyoncé, quien en 2023 se convirtió en la artista con más Grammy de la historia, o ‘Hit Me Hard and Soft’, de Billie Eilish. Vale recordar que Taylor Swift hizo historia en la última gala al encumbrarse como en la primera intérprete en ganar el cuarto premio al Álbum del Año, un hito con el que superó a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, gracias a su álbum ‘Midnights’.

EN SILENCIO y como las hormigas están trabajando en la sede del Miss Venezuela. Fuentes apostadas en la Quinta morada dieron a conocer que Nina Sicilia y María Gabriela Isler recibieron órdenes “de allá arriba” para que agilicen el proceso de evaluación presencial integral (EPI) de las chicas preinscritas vía on line, y se tenga ya definido el número de candidatas que optarán por la corona que ostenta Ileana Márquez. La nueva edición del concurso de belleza más importante del país, tampoco tiene fecha oficial, sin embargo, pudo saberse que el mismo podría llevarse a cabo a finales de septiembre o a mediados del mes de octubre. Todo depende del Miss Universo, cuya sede será en México, que tampoco ha confirmado fecha. La agenda de la temporada de belleza 2024, aún no se ha abierto, pese a que estamos a mitad de año. Y como siempre ocurre en la Organización Miss Venezuela todo es hermetismo. Allí ya no existe un canal de comunicación-.