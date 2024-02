Alicia Machado se destapa y sin pelos en la lengua grita por qué nunca ha dado el “sí, acepto” en matrimonio

La Miss Universo 1996 y actriz Alicia Machado ha gozado de tener grandes amores a lo largo de su vida y carrera artística que van desde Luis Miguel, Roberto Romano, Ricardo Arjona, Pablo Montero y recientemente con el modelo mexicano Christian Estrada. Sin embargo, la venezolana nunca ha dado el gran saltó al altar, ni siquiera con el padre de su única hija Dinorah, el empresario Rafel Hernández Linares, de quien se sabe muy poco.

Recientemente, la también cantante sostuvo una entrevista para el pódcast de Luis Potro Caballero, en la cual con su característico humor y lengua bien afilada no dudo en abordar los novios que ha tenido en el pasado y por qué nunca ha consolidado un amor para llegar al altar.

“Nunca he sido una mujer de pensar de casarme, yo dejé de pensar en eso hace muchos años. Yo soy blanca o negra, o sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados, 17 metros de cola y para toda la vida, o no. Yo soy una persona que creo que la vida es maravillosa, vivimos en una sociedad donde tú eres de libre albedrío y tú puedes decidir y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva”, expresó la vencedora de la primera temporada del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”.

Su última relación con Christian Estrada no finalizó de la manera esperada, ha si lo ha compartido Alicia a través de múltiples entrevistas con Telemundo, alegando que nunca debió darle una segunda oportunidad. Igualmente, la criolla compartió de manera jocosa que es una mujer que se deja domar, pero por el hombre ideal.

“Soy una mujer normal como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono y de repente empiezas con una persona. Yo soy una mujer de carácter fuerte, pero también si me sabes domar, me domas. Cuando de doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, eres su pareja, lo oyes, le haces caso y te enredan” manifestó Machado.