Adamari López sobre su separación con Toni Costa: "No soy la misma cdel principio" (+Video)

Hace un poco más de dos años, la animadora puertorriqueña Adamari López volvió a protagonizar una separación que resultó ser muy mediática luego de la suya con Luis Fonsi, pues en el año 2021 anunció que su relación con el bailarín Toni Costa había llegado a su fin, por lo que la crianza de su hija Alaïa comenzó a ser compartida.

Aunque actualmente lleven una buena relación por el bienestar de la pequeña de 8 años, en una reciente entrevista con Erika de La Vega, la exconductora de Telemundo admitió que la ruptura fue muy difícil tras haber tomado ella misma la decisión de dejarlo todo hasta allí. En ese sentido, manifestó que, su único deseo es que su hija tuviera una buena relación con Costa.

“Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos".

López negó que su ex no tuvo la oportunidad de ver a la niña, al contrario, la boricua tuvo que dejar su lado controlador al querer velar siempre por la comodidad de su hija, y darle más confianza al español en poder tomar también las riendas de su crecimiento y ser responsable con todas sus necesidades.

Sin embargo, admitió que, con el paso de tiempo comenzó a tranquilizarse y hoy por hoy no se involucra en la relación padre e hija, siempre y cuando Alaïa esté bien. "Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos", dijo.

“Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida.No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, indicó. Hay que resaltar que, Toni Costa rehizo su vida y vive una hermosa relación con la modelo Evelyn Beltrán, pero esto no es un problema para Adamari quien aseguró que no se meterá en la vida personal de su expareja mientras no afecte a su niña.

“Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. ‘Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella’. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, aseveró.