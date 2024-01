¿Por qué Luís Suárez no está disponible en EA FC 24?

El reconocido delantero uruguayo, Luis Suárez, ha dado inicio a su nueva etapa con el Inter Miami, siendo recibido con entusiasmo por grandes amigos y ex compañeros de FC Barcelona, incluyendo a Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Sin embargo, los aficionados a los videojuegos se han visto sorprendidos al descubrir que Luis Suárez no forma parte de los jugadores disponibles en el EA FC 24, la última entrega de la famosa saga de fútbol de EA Sports. La ausencia del "Pistolero" en el juego ha generado interrogantes y especulaciones entre los fanáticos.

La razón detrás de la ausencia de Luis Suárez en el EA FC 24 radica en los derechos de la selección de Brasil y su liga, los cuales ya no están en posesión de EA Sports. En el momento del lanzamiento del juego, Suárez pertenecía al Gremio, y al no contar con los derechos de este club, no fue incluido en el juego.

A pesar de esta situación, los seguidores del Inter Miami pueden disfrutar de la presencia de otros jugadores destacados del equipo, como Messi, Jordi Alba y Busquets, gracias a las licencias de la MLS que posee el juego.

La buena noticia para los aficionados de Suárez es que es cuestión de tiempo antes de que el delantero uruguayo sea incorporado al EA FC 24. Se espera que, al igual que en casos anteriores, donde jugadores como Sergio Ramos fueron añadidos en actualizaciones posteriores, Luis Suárez también estará disponible en futuras actualizaciones del juego, permitiendo a los fanáticos disfrutar de su talento virtual en el Inter Miami.