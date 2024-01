Luis Suárez rompe el silencio tras su llegada al Inter Miami y su reencuentro con Lionel Messi: “No me imaginaba que nos reuniéramos”

Este sábado 13 de enero comienza oficialmente un nuevo capítulo en la historia del Inter Miami. Luis Suárez fue presentado como nuevo jugador del combinado rosa de la Major League Soccer (MLS), luego de que el delantero fuese capturado en las canchas de entrenamiento con Lionel Messi, en lo que fue el inicio de la pretemporada para el club con sede en Miami.

El artillero charrúa compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa luego de los entrenamientos. El ex jugador del FC Barcelona ofreció sus primeras impresiones dentro del club, así como de sus esperanzas con reencontrarse con sus ex compañeros en el conjunto catalán.

“Creo que, en 2019, 2020 es donde más ganas tenía, pero físicamente me sentía bien para seguir en Europa y por eso voy al Atlético. No se dio la posibilidad, cuando me voy a Gremio empezó a existir esa posibilidad, pero tenía contrato y quería ser profesional. Estando amigos y compañeros acá me ilusionó esa chance”, dijo en rueda de prensa después de su primer entrenamiento en el Inter Miami a lado de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El club del sur de Florida publicó en sus redes sociales una imagen de los cuatro amigos. Suárez reconoció que nunca pensó volver a jugar con ellos, pues en algún momento los cuatro soñaron con retirarse en el Barcelona.

“La verdad no me lo imaginaba porque pensaba que Leo iba a terminar su carrera ahí en el Barcelona, Sergio y Jordi también, pero el futbol es eso, muy cambiante, nosotros nos imaginábamos y soñábamos con retirarnos en el Barcelona. El volver a encontrarnos dice mucho de la amistad que tenemos, de lo bien que nos conocemos dentro de la cancha, disfrutar y querer ganar que es el ADN nuestro, tenemos un ADN competitivo”, externó.

Futuro de Luis Suárez en la selección y la Copa América

A pesar de sus 36 años, 37 el próximo 24 de enero, Suárez se siente en óptimas condiciones para seguir jugando en la selección absoluta de Uruguay tras su paso por la máxima división del fútbol brasileño, y espera estar disponible para el entrenador para la venidera Copa América 2024.

“Obviamente que uno es jugador de selección y siempre quiere estar, tenía una posibilidad después del Mundial de ir un paso al costado, pero en Brasil me sentía bien físicamente y sentía que podía ayudar a la selección, pero siempre aceptando el rol que te tiene que tocar”, finalizó.

El primer objetivo del plantel de Gerardo Martino en la pretemporada será quedarse con la victoria en el amistoso ante El Salvador, el próximo viernes en San Salvador. Para ese encuentro, se espera que todo el plantel de Inter Miami esté a disposición, por lo que Luis Suárez y Lionel Messi podrían sumar sus primeros minutos juntos en las Garzas.