Una apresurada razón llevó a Ronald Acuña Jr a casarse con María Laborde (+Detalles)

Que momentazo vive el pelotero venezolano Ronald Acuña Jr, luego de haber vivido este 31 de agosto un día muy importante en su vida sentimental y profesional, pues logró casarse con el amor de su vida y además consiguió una marca nunca antes alcanzada. “Por el resto de mi vida, espero que nunca olvides este día increíblemente especial para nosotros”, le escribió Acuña a María Laborde junto a un boleto del encuentro que tenían con los Dodgers de Los Ángeles.

El día del jugador comenzó con su adelantada boda, pero que logró ser tan especial como amerita ese momento. A las 10 de la mañana del miércoles, Ronald llamó a Nick Drbal, su gerente comercial, para pedirle que rápidamente programa una boda. El sitio debía ser en Los Ángeles pues era el próximo destino del jardinero derecho, por lo que en 24 horas ya tenía organizada su reservación en el Whispering Oaks en Agoura Hills, California.

El miércoles en la tarde, el agente llevó a la familia a Los Ángeles, para que el jueves se encontraran todos en una celebración especial que inicialmente sería en Venezuela. Y fue precisamente el regreso de Laborde a su país lo que obligó al pelotero a casarse de manera inesperada, a causa de que su ahora esposa tenía que viajar por términos de su visa venezolana y no podría volver sino hasta en tres meses, algo que Acuña Jr quería evitar porque siempre ha manifestado que no puede estar sin su familia.

En una entrevista para ESPN en español, “El Abusador” dijo que eran una familia y debían estar unidos. “Los niños nacieron aquí, pero la mamá necesita ir y venir. No me gusta ese proceso. Es realmente una molestia. Si vamos a los playoffs, si vamos a la Serie Mundial, y ellos no están para mí es difícil. Quiero que mi familia esté aquí conmigo”, comentó.

“Desde que nos conocemos hemos querido estar juntos. Tenemos dos hijos. La familia está destinada a estar unida. Eso es lo primero. Estoy muy feliz de que eso vaya a suceder ahora”, relató el toletero que ahora goza de una familia legalmente unida después de haberse comprometido en enero de este año mientras se encontraba en Barquisimeto, Venezuela.

Ambos jóvenes se conocen desde hace cuatro años aproximadamente, y conformaron su familia un par de años después de haberse juntado. Primero, recibieron a Ronald Daniel de 2 años, y hace 11 meses le dieron la bienvenida a Jamall; ambos estaban con su madre la noche de este jueves en el Dodger Stadium observando desde la Sección 108.

“El de la sabana” hizo historia en el encuentro con el conjunto de Los Ángeles, luego de estampillar en las gradas una bola que significó su jonrón número 150 en su carrera, pero también pudo lograr una hazaña más grande; combinó 30 y 60 con el Grand Slam que impulsó a los Bravos de Atlanta a ponerse una carrera más arriba que el contrario.