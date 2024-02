Serie del Caribe: ¡Lo celebra el mundo entero! Olga Tañon le dedica este canto a Tiburones (+video)

Este viernes, nueve de febrero los Tiburones de La Guaira lograron conquistar el Caribe por primera vez en su historia y tras esa hazaña memorable recibieron innumerables felicitaciones, incluyendo una especial de la la artista Olga Tañon.

El trofeo del conjunto litoralense lo celebraron no solamente sus aficionados, lo gritaron todos los venezolanos y much personas del mundo entero se alegraron, a pesar de no haber sido en este país, un claro ejemplo de ello es la puertorriqueña, quien se siente otra criolla más y por ende emitió una publicación dedicada a los monarcas del Caribe.

La cantante de merengue compartió un vídeo donde se evidencian varias imágenes de los peloteros de Tiburones y de fondo la canción que ella interpreta junto al salsero venezolano Óscar De León, "Qué bonita eres", com motivo a conmemorar la gesta lograda por los escualos.

"Muchas felicidades de todo corazón a toda mi segunda patria Venezuela.

Campeones de la Serie del Caribe 2024 ¡A celebrar se ha dicho!", colocó la reconocida artista, como pie de las imágenes, ratificando du amor hacia esta nación y la satisfacción de ver ganar a La Guaira, a pesar de que en esta justa hubo también un representante de Puerto Rico, su país natal.