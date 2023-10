¿Pidiendo cacao? Este es el "mensaje" de Gerard Piqué suplicando el perdón de Shakira (+Video)

Está más que claro que el 'brollo' entre Shakira y Gerard Piqué es un cuento de nunca acabar. Desde su separación, los cuentos entre ellos han estado a la orden del día. Pasando por la infidelidad del exfutbolista a la cantante, los pleitos legales y las constantes puntas que recibe el español por parte de la artista, se suma una extensa lista de escándalos que han protagonizado ambos personajes.

Ahora, una nueva polémica sale a la luz luego de que corriera por internet un video en el que se le ve al catalán supuestamente pidiéndole perdón a su ex. "Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos (...) Mi relación con Clara Chía, ha terminado", se escucha en el clip.

Al mismo tiempo, Piqué le dedica unas románticas palabras a la intérprete. "Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira", agrega el presidente de la Kings League.

Pero lo que inicialmente dejó sin aliento a los internautas, se trataba de un video realizado con Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés), que causó reacciones en las plataformas digitales. "Ni con Inteligencia Artificial le creería", "Gracias a Dios nuestra Shakira se liberó de ese hombre y su familia", "Dios libró del mal a Shakira. Nada pasa por casualidad", "Pero que cruel, ya cada quien a lo suyo. ¡¡¡No hay vuelta atrás!!!", comentaron los usuarios.

La encargada de difundir el video fue la periodista Tanya Charry, quien aclaró que es un jueco creado por la IA, técnica que ayudó a replicar el típico peinado y barba de Gerard. Esta creación no ha sido comentada por ninguno de los famosos, quienes continúan haciendo su vida por separado.