¿Destino Madrid? ¿Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro?

Con las ligas europeas llegando a su apasionante final y las finales de los torneos más importantes a nivel de clubes en el horizonte; emerge el tradicional debate en el mundo del futbol sobre ¿Quién debe ganar el Balón de Oro?. Con las finales de la UEFA Champions League y Europa League a la vuelta de la esquina, sumado a un verano donde se harán presentes la Eurocopa y la Copa América, hay cinco nombres que resaltan y emergen como grandes favoritos a hacerse con el galardón entregado por France Football.

Vinicius Jr, el gran favorito

"Lo que ha hecho Vinicius en esta semifinal es algo que no lo podemos ver muchas veces". Declaraba Carlo Ancelotti, quien se mostraba sorprendido por la actuación del jugador brasileño en la emocionante noche en el Santiago Bernabéu. Su rendimiento fue impresionante, destacando su capacidad para generar peligro en el equipo blanco. Fue un partido excepcional, equiparable a los mejores del mundo, demostrando que hay pocos jugadores que puedan igualar su nivel.

Si bien su temporada empezó con altibajos, el cierre de la misma y lo que va de 2024 han demostrado por que el carioca sigue siendo uno de los jugadores mas determinantes del mundo. A pesar de sus polémicas actuaciones extra deportivas y su comportamiento contra sus rivales; cuando se decide a jugar al fútbol es un espectáculo.

A Vini llegó su momento; a pesar de haberse ausentado en algunos partidos debido a lesiones: ha anotado 21 goles y proporcionado 11 asistencias. Desde marzo, ha participado en 13 jugadas de gol (9 goles y 4 asistencias), solo una menos que Mbappé (11 y 3) y dos menos que Kane (12 y 3), con la particularidad de que solo él estará presente en la final de Wembley el 1 de junio.

Jude Bellingham, un año de ensueño

Uno de los jugadores que ha destacado notablemente en el Real Madrid es Jude Bellingham, quien ha superado las expectativas de muchos seguidores del equipo. Hasta ahora, el jugador inglés se encuentra en el segundo lugar de máximos goleadores de LaLiga con 18 goles y 4 asistencias, logrando estas impresionantes cifras a pesar de no ser delantero.

Además, sus actuaciones en el equipo blanco, mostrando determinación y entrega en cada jugada, han convencido a la comunidad futbolística de que Bellingham se ha ganado un lugar permanente en el Santiago Bernabéu. Parece que su futuro en el club está lleno de promesas.

Con una primera temporada de ensueño, 22 goles y 10 asistencias en todas las competiciones con la casa blanca. Campeón de la Supercopa de España, LaLiga y a un partido de levantar la Champions ante su antiguo club el Borussia Dortmund. Si bien su compañero Vinicius Jr es el máximo candidato, Jude tiene a su favor la Eurocopa, donde Inglaterra es de las principales favoritas y en caso de alzar el trofeo continental, las papeletas se voltearían en favor del centrocampista ingles.

Kylian Mbappé, nuevamente a las puertas de la grandeza

A pesar de no lograr coronar su temporada alcanzando la Champions, es indudable que el jugador francés merece estar en esta lista. La estrella del PSG ha demostrado su talento en la Ligue 1 con su habilidad técnica, velocidad impresionante y sed de gol, destacándose por encima de muchos otros futbolistas.

Su futuro es incierto, aunque se rumorea su posible llegada al Real Madrid y ha confirmado su salida del cuadro parisino, con Mbappé es mejor no ilusionarse hasta que se haga oficial su traspaso, especialmente para los seguidores del equipo merengue. En cuanto a lo futbolístico, las estadísticas hablan por si solas, 43 goles y 10 asistencias en todas la competiciones.

Campeón de liga y líder de goleo en la Ligue , con la final de la Copa de Francia esperando para posiblemente coronar y despedirlo del futbol galo. Si bien parece haberse quedado un escalón por detrás en la lucha ante los jugadores del Real Madrid en la carrera por el Balón de Oro. La Eurocopa puede ser el parteaguas donde Kylian consiga imponerse y hacerse con el galardón.

Harry Kane, otra vez a las puertas de su primer título

Sí, es imprescindible que Harry Kane sea reconocido en el podio. Aunque su llegada al Bayern Múnich pueda haber sido asociada con una racha de "mala suerte" al no lograr ganar ningún titulo por primera vez en once años, la destacada temporada que está teniendo el delantero británico no puede pasarse por alto.

En tan solo 32 partidos, ha marcado 36 goles en la liga alemana, superando incluso a los máximos goleadores de la temporada anterior. Con un total de 44 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. Kane es el llamado a ganar la Bota de Oro como el mejor goleador europeo.

Ahora, tiene la oportunidad de redimirse tras la caída en la Bundesliga y la Champions League, la Eurocopa con Inglaterra es su "último cartucho" si quiere alzar el galardón individual; impulsado por la desilusión de haber perdido la pasada edición en penales en su propio estadio (Wembley), Kane liderará a Inglaterra en la búsqueda por conseguir su primer trofeo.

Florian Wirtz, el candidato sorpresa

En la gran sorpresa de la temporada, apareció un equipo revelación con un destacado jugador. Florian Wirtz, cuya calidad con el balón es innegable. Considerado el mejor jugador en el mejor equipo de Europa actualmente invicto, su desempeño hace que se le considere para el Balón de Oro en lugar del Golden Boy.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, Wirtz ha sido fundamental en la generación de goles, con un total de 18 goles y 19 asistencias en todas las competiciones, cifras impresionantes para un jugador de su edad. Con la posibilidad de lograr un triplete (ya ha ganado la Bundesliga y busca la Copa de Alemania y la Europa League), su posición como favorito para el Balón de Oro podría consolidarse.

Actualmente, Wirtz parte en desventaja en la lucha por el galardón de France Football, sin embargo, no cabe duda que su nivel esta temporada ha sido excepcional, a las puertas de un triplete para coronar una temporada perfecta, con la Eurocopa en el horizonte y si las lesiones lo respetan, encabezará la lista de Alemania para buscar lavar la cara de "Die Mannschaft" en la competición internacional.

El cierre de temporada y las competiciones internacionales continentales podrían definir al ganador; nombres como Rodri, Foden, Kroos, Lionel Messi y Julián Álvarez podrían decir presente entre los candidatos al Balón de Oro si logran hacer un buen papel con sus selecciones.

Es una época inusual en la que estamos viendo nombres que no esperábamos ver antes. Hace mucho tiempo que no presenciamos una competencia tan reñida por el Balón de Oro; cualquiera de estos futbolistas podría ganarlo.