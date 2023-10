Edwin "Sugar" Díaz y su esposa Nashaly expandirán a su familia

El lanzador de los Mets de Nueva York, Edwin "Sugar" Díaz y su esposa Nashaly anunciaron este lunes 2 de octubre que están esperando a su tercer bebé. La noticia fue revelada en la nueva edición de la revista Soy Latino. De acuerdo a la publicación del magazine, la pareja de 12 años de matrimonio indicó que anhelan que el nuevo integrante de la familia sea una niña.

"¡Mi esposa y yo estamos emocionados de compartir que vamos a ser padres otra vez! No podríamos estar más felices y no podemos esperar a tener al bebé #3 con nosotros pronto. Hoy con mucho orgullo queremos compartir con ustedes que mi esposa y yo seremos padres por tercera vez! Estamos súper emocionados y no podemos esperar a tener a nuestro bebé con nosotros ya.", publicó el puertorriqueño en su cuenta de la red social Instagram con una foto con su esposa.

Recordemos que el cerrador puertorriqueño no jugó esta temporada con los Mets, debido a que se encuentra en un proceso de recuperación por una operación de rodilla a la que se sometió en marzo de este año, luego de lesionarse durante el Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

El relevista que debutó en el año 2016 en las Grandes Ligas tiene registro de 16 triunfos y 29 derrotas en 404 juegos, con una efectividad de 2.93 y 657 abanicados.