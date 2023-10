Aseguran que los padres de Clara Chía “detestan” a Gerard Piqué (+Detalles)

No es la primera vez que se comenta que los padres de la modelo española Clara Chía, no están de acuerdo con su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, pues al parecer el catalán no sería bien aceptado en la familia a causa de todos los pleitos que lo persiguen a causa de su tormentosa separación con la colombiana Shakira.

Recientemente, volvió a salir a colación el tema y esta vez de la mano del paparazzi español Jordi Martin, quien se ha convertido en el dolor de cabeza de la pareja. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía”, dijo el periodista a la revista Tv Notas.

El también colaborador de El Gordo y la Flaca, afirmó que la trabajadora de Kosmos tiene actualmente una mala relación con sus padres, pues no aprueba que no quieran a su novio, quien es mayor que ella, otro factor que también tendría disgustados a los progenitores de la rubia. Asimismo, Martin comentó que en una visita que realizó el empresario a la casa de sus suegros, frente a toda la familia le dijeron: “No te queremos”.

“Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, indicó el español. Y es que, Lluís y Marga estarían preocupados por el escándalo que ha ocasionado la relación de su hija con el catalán y que se haya convertido en blanco de críticas.

Tras la confirmación de su noviazgo en el 2022 la pareja ha sido vista en fiestas, eventos, actividades, conciertos, juegos y todo parece indicar que a Piqué no le importa gastar para tener a su amor muy feliz.