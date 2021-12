Salvador Pérez: Estoy muy contento de recibir nuevamente el premio Atleta Meridiano

Cotilleo Deportivo

Carlos Daniel Carrasco Castillo

Para Salvador Pérez el recibir el premio Atleta Meridiano del Año por segunda vez en su carrera es algo muy importante en el presente año. El grandeligas de los Reales de Kansas City fue electo junto con la atleta zuliana Lisbeli Vera, como los mejores deportistas criollos del 2021, luego que el nativo de Valencia viene de su mejor temporada en las mayores, al conectar 48 cuadrangulares y 121 empujadas, marcas topes para un receptor en el beisbol norteamericano.



“Estoy muy contento de recibir nuevamente este premio” afirmó Pérez, sobre el premio Meridiano, en el programa “Se Habla Deportes”, conducidos por Guillermo Arcay y Jesús López. “En verdad son muchas cosas buenas que han pasado este año y espero que el año que viene sea igual, vamos a seguir trabajando”, indicó el receptor con la alegría que lo caracteriza.

Durante la entrevista telefónica, el jugador aseguró que no ha parado de entrenar y que esto fue clave para su gran temporada, como receptor y bateador. “Me gusta entrenar desde bien temprano, estar un rato en el gimnasio, atrapar y luego batear, es parte de mi rutina de lunes a viernes”, agregó “Salvy”.



“Ya no soy un muchacho de 21 años, tengo 31 y por eso hay que trabajar fuerte. Con los problemas de la pandemia, me tocó entrenar mucho en casa, eso me ayudo bastante para llegar en mejor forma a los entrenamientos del equipo”.

Sin descanso.

Al jugador también se le pregunto sobre la escuela de beisbol que tiene su nombre, ubicada en el Estado Carabobo. Este proyecto que inicio ya hace unos cuantos años se encarga de enseñar a niños entre ocho a doce años sobre esta disciplina y los ayuda en su desarrollo como futuros peloteros.

“Esta idea comenzó hace siete años aproximadamente. Lo hago de todo corazón ayudando a niños para que jueguen pelota”, destacó el careta. “Es bueno que estos pequeños reciban esa oportunidad, que quizás yo no tuve de niño. Es gratificante ver la sonrisa de esos pequeños en cada entrenamiento”.



Sobre el premio “Roberto Clemente” (Premio que se da al pelotero que mejor representa el deporte de béisbol a través de involucramiento en la comunidad, y contribuciones positivas, dentro y fuera del terreno), fue muy contundente. “Yo pienso que todos los premios para un pelotero son para ganar”, finalizó.

