Rival eterno: Indirectas de Cristiano Ronaldo sobre Messi a lo largo de los años

La megaestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, siempre ha demostrado ser un jugador muy competitivo, donde ha jugado ha tratado de dejar su huella y ser el considerado como el mejor, pero, ¿Que ocurre con su eterno rival?, ¿Cual es el pensamiento del portugues respecto a Messi?.

A raíz de la entrega del 7mo Balón de Oro al argentino, hay quienes han traído de vuelta polémicas frases dedicadas del exmadridista para el exbarcelonista. Muchas de las frases en su día fueron motivo de orgullo para los fans del máximo goleador histórico de la Champions League... algunas no han envejecido tan bien.

Todo comenzó desde muy temprano en sus carreras cuando apenas llegaban los primeros logros. En 2008, después de ganar su primera Champions con el Manchester United y su primer Balón de Oro, Cristiano dijo: "Soy el mejor jugador del mundo, el segundo mejor jugador del mundo y tercer mejor jugador del mundo. Hay algunos muy buenos detrás de mí, como Kaká, Torres y quizás un poco Messi, pero hice todo lo posible por ser el mejor".

Al año siguiente, cuando aterrizó en el Santiago Bernabeu tras convertirse en el fichaje más caro de la historia, el portugues expresó: "Estoy felíz de ser el jugador más caro del mundo. Valgo 96 millones, otros valen 0 euros... El precio que se pagó por mí muestra la diferencia". Ese año Cristiano perdió la final de La Champions contra el Barcelona de Messi y el primer Balón de Oro para el argentino era algo cantado.

Año 2010, después de perder el clásico frente al Barcelona y atender a la prensa, Ronaldo volvió a la carga diciendo: "¿Messi mejor que yo? Es uno de los mejores... pero esto no acaba aquí, ya veremos".

En el 2011 Messi ya sumaba dos balones de oro, uno más que CR7, pero para él, todo estaba claro y dijo: "Ya todo el mundo sabe que soy mejor que Messi".

Finalizando el mismo año también dijo: " Me pitan porque soy mejor que su jugador. Tienen envidia".

Pero ese año tenía más y cuando recibió la Bota de Oro, expresó una de las reflexiones más aplaudidas y repetidas por los aficionados blancos: "No cambiaría la Bota de Oro por el premio de Messi (Balón de Oro), porque este no depende de los votos ajenos".

Nota: El argentino supera al portugues en botas de oro y balones de oro.

En 2012, con la rivalidad en su punto más alto, Ronaldo decía: "Soy mejor que Messi, no se puede comparar un Ferrari con Porcshe".

Febrero de 2013: "No me sorprende que Messi no me haya votado en el Balón de Oro, sabemos el motivo". Nota: Ronaldo nunca votó por Messi en 15 años, mientras que Messi lo hizo en algunos años.



Agosto de 2014, sobre el premio al mejor jugador de la UEFA: "Si no ganara este premio no me sorprendería, porque ya nada me sorprende después de lo que pasó con el B'dor en años anteriores".

Para el 2015 el portugues seguía demostrando que no duda entre él y Leo : "Soy mejor que Messi. En mi mente soy mejor que él y siempre lo seré".

En 2016, cuando se peleaba la Bota de Oro de LaLiga: "Hay una razón por la que Messi pasó ese penalti a Suárez. Sé por qué lo hizo y no tengo más que añadir".

Enero de 2017, durante la ceremonia de entrega de premios FIFA BEST: "Lamento que cierta gente del Barcelona no esté aquí, eso habla por sí solo, pero lo entiendo".



En declaraciones a L'Equipe, la hermana de Cristiano, Katia Ronaldo, dijo: "No queremos hablar de Messi dentro de la casa. Su nombre está prohibido".