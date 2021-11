Pippen contra Jordan: una guerra impensada

Cotilleo Deportivo

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

A poco más de un año del estreno del documental “The Last Dance”, una pieza audiovisual que recuperó la figura de Michael Jordan y de los Chicago Bulls en su camino a su sexto anillo de la NBA, ha encontrado en uno de sus protagonistas a un detractor, se trata de Scottie Pippen, quien ha usado el documental para atacar al que fuera su compañero y líder de los Bulls, Michael Jordan.

El ataque de Pippen

El alero que se convirtió en el “escudero más valioso de Jordan” ha revelado un nuevo extracto de su autobiografía denominada 'Unguarded', en donde ataca nuevamente a “su majestad” por el famoso documental.

Según Pippen, el motivo de Jordan de filmar y dar a luz el documental “The Last Dance” se debe a que a quería demostrar a la nueva generación que él (Jordan) era el mejor de todos los tiempos. "Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior", comentó Pippen.

Lo que más le molestó a Pippen fue la forma en cómo Jordan minimizó a todos sus compañeros de equipo incluido el propio Pippen. "Los dos últimos episodios, al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso", asegura Pippen

“Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil camino hacia la NBA, la narrativa volvió a MJ y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su 'mejor compañero de equipo de todos los tiempos', me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”, agregó Pippen a la revista GQ.

Un equipo de época

Durante los años 90 la NBA vivió el reinado de los Bulls de Jordan, un equipo que ganó en dos ocasiones 3 anillos de campeonato de manera consecutiva (1991, 1992 y 1993; 1996, 1997 y 1998). Durante ese tiempo solo dos jugadores vivieron en su totalidad los 6 títulos esos fueron Jordan y Pippen, la que es considerada por muchos expertos como la mejor dupla de la historia, siendo los dos únicos jugadores en la historia en ganar tres anillos de forma consecutiva en par de ocasiones.

Por lo tanto es bastante simple adivinar quién fue el jugador que más veces compartió camiseta con Jordan. Scottie Pippen, ambos estuvieron juntos en 859 partidos (todos en los Bulls). Con él, ganó el 73.5% de los partidos que jugó. Y empezamos a tirar data buenísima, y a veces sorprendente.

Sin embargo, varios fueron actores de reparto en esa maravillosa época de los Chicago Bulls, entre ellos destacan: Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington; al igual que el mítico coach Phil Jackson.