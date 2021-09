Mbappe eclipsado por Messi en la tienda del PSG de los Campos Elíseos

Cotilleo Deportivo

Tras el cierre del mercado de fichajes, la tienda del París Saint-Germain (PSG) ubicada en la céntrica avenida parisina de los Campos Elíseos amaneció este miércoles con Kylian Mbappé eclipsado por la nueva estrella del equipo: Lionel Messi.



Las paredes de esta "boutique" se encontraban forradas con imágenes del astro argentino, pero sin rastro del jugador francés, que vestirá los colores del PSG por lo menos hasta el 30 de junio de 2022, después de una intensa pugna del Real Madrid por su fichaje.



"Me hubiera encantado que hubiera venido. Yo quería que el Madrid volviera a crear un proyecto con una figura como Mbappé, como cuando llegaron los dos Ronaldos", dijo a EFE Carlos García, un aficionado merengue que visitó la tienda del PSG.



El club blanco no consiguió este ansiado fichaje, por el que llegó a ofrecer hasta 200 millones de euros -según el diario francés L'Equipe-, ya que los propietarios cataríes del club parisino no dieron su brazo a torcer.



"Ellos pusieron órdagos", admitió este almeriense, que cree que el club blanco ha dejado pasar una "oportunidad única" de fichar a Mbappe y no se muestra optimista para la Liga de Campeones esta temporada: "No lo veo como algo a lo que aspiremos".



Noa y Bené, dos jóvenes seguidores franceses del PSG que acababan de comparar una elástica de Messi, se sintieron "decepcionados" y "enfadados" porque creen que el francés se va a marchar el próximo año al Madrid, aunque celebran que se haya quedado -de momento- para ganar la 'Champions' con Messi, a quien consideran "el mejor jugador del mundo".





COLAS PARA LA CAMISETA DE MESSI



Los aficionados y curiosos que llegaron esta mañana a la tienda del club buscaban esencialmente la camiseta de Messi, que lleva el número 30 a la espalda -después de despojarse del dorsal 10 que portó durante trece años como jugador del Barcelona-.



Es el caso de los españoles María José e Isidro, que compraron equipaciones para sus dos nietos con el nombre del que se ha convertido en el fichaje del verano. "Nos lo han tenido que imprimir y en la fila todos eran Messi", explicó ella.



"Hay colas y colas para buscar la camiseta de Messi", afirmaron Sergio y Josseline, dos mexicanos que aprovecharon su viaje para entrar en la tienda, "que se ha vuelto una atracción turística de París", y en cuya puerta todavía se puede leer "Bienvenido, Leo Messi".



"Todo es Messi. Buscamos otras como las de Mbappé y Neymar pero no hay nada", detalló uno de estos veinteañeros, que se llevaron tres camisetas, y para quienes la plantilla del PSG es la mejor del mundo.



