El TAS desestima la reclamación del colombiano Yuberjén Martínez

Cotilleo Deportivo

Jueves 5| 9:44 am





La sala Ad Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) desestimó la demanda presenta por el boxeador colombiano Yuberjén Martínez, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y la Federación Colombiana de Boxeo (Fecolbox) contra el Olympic Boxing Task Force, en relación al resultado del combate por los cuartos de final del peso mosca (48-52 kg) en el que se dio como ganador al japonés Ryomei Tanaka sobre el cafetero por decisión dividida (4-1).



El TAS informó, a través de un comunicado, que el Panel de Árbitros designado para esta disputa celebró una audiencia virtual este miércoles en la que señalaron que, salvo en circunstancias muy limitadas, este tribunal no puede influir tales decisiones, como lo fue en este caso, y que además no encontraron "ninguna base legal en las Reglas Técnicas y de Competencia de la AIBA" para sustentar la solicitud del reintegro de Martínez en la semifinal en caso de lesión de Tanaka.



Según se refleja en el comunicado, los solicitantes pidieron una decisión del TAS que proclamara a Martínez como ganador del combate, que la pelea se declarara desierta y que se diera lugar a una repetición o que se autorizara al pugilista nacido en Turbo (Antioquia) a participar en la semifinal en caso de que Tanaka no pudiera competir por cuestiones físicas, recurso que no prosperó. Además, consideraron que los jueces actuaron de mala fe al decretar al nipón como vencedor.



En la pelea por la semifinal que se disputó este jueves Ryomei Tanaka fue derrotado (5-0) por el filipino Carlo Palaam, que disputará el oro olímpico ante el británico Galai Yafai el próximo sábado en el Arena Kokugikan. EFE