LVBP: Tiburones toma ventaja en su duelo ante Cardenales (En vivo)

Las acciones del Round Robin continúan en su segunda jornada. Una vez más dos fuertes contrincantes a jugar la final se miden en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto: Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira.

En el choque realizado el pasado martes, los dirigidos por Oswaldo Guillén se quedaron con la victoria por 8-4, algo que les permitió iniciar el año de la mejor manera posible. Los bates de Brayan Rocchio y Luis Torrens fueron los más destacados, por lo que tratarán de repetir dicha actuación para esta noche.

Por su parte, el estratega Henry Blanco buscará apoyarse en el dominio que pueda ejercer Raúl Rivero desde el montículo. El lanzador ya enfrentó a los del litoral en la ronda regular y no le fue nada bien, algo que querrá cambiar en esta ocasión.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Lorenzo Cedrola batea elevadito de out a campo corto. Maikel García batea elevado de out a jardinero central. Leonardo Reginatto batea rodado de out a tercera base.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 1 (parte baja): Ildemaro Vargas pega sencillo con rodado a jardinero central. Gorkys Hernández pega sencillo con rodado con toque a tercera base. Hernán Pérez batea para doble matanza. Ildemaro Vargas es out en intento de robo al home.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 2 (parte alta): Wilson García batea rodado de out a campo corto. Yasiel Puig se poncha tirándole. Luis Torrens batea elevado de out a jardinero derecho.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 2 (parte baja): Rangel Ravelo batea rodado de out a primera base. Ángel Reyes batea rodado de out a segunda base. Juniel Querecuto batea rodado de out al lanzador.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 3 (parte alta): Danry Vásquez batea jonrón con línea por el jardín derecho. Alcides Escobar pega doble con línea a jardinero izquierdo. Brayan Rocchio out en toque de sacrificio. Lorenzo Cedrola pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo, Escobar anota. Maikel García batea rodado de out a primera base.