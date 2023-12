LVBP: Silvino Bracho es una de las voces de la experiencia dentro de las Águilas del Zulia (+Declaraciones)

Estadio Monumental "Simón Bolívar".- Una de las voces con más experiencia dentro del roster de las Águilas del Zulia es la de Silvino Bracho, lanzador diestro de 31 años de edad, que se sumó esta campaña a los rapaces luego de algunos problemas para llegar a un acuerdo con la gerencia.

Sin embargo, Bracho ha sido el brazo designado por el mánager Néstor Corredor para ser el encargado de cerrar los juegos de Águilas en esta campaña y ha hecho un gran trabajo, registrando una victoria y una derrota en 15 compromisos con una efectividad de 0.63, seis salvados en 14.1 innings.

De vuelta con Águilas

El serpentinero se mostró feliz de estar de nuevo con las Águilas en la campaña 2023-24 de la LVBP y de ser uno de los jugadores más experimentados del equipo, que cuenta con piezas jóvenes destacadas como Osleivis Basabe y Simón Muzzioti. "Me siento bastante contento, agradecido con Dios de que me da salud una vez más para poder estar aquí y poder estar con el equipo. No puedo negar que el nivel de la liga este año está bastante bueno, bastante competitivo y eso es lo que se busca, darle el mejor show a los fanáticos, que siento que deben estar bastante contentos y complacidos", expresó Bracho.

Asimismo, destacó que esto es beneficioso también para los peloteros, ya que pueden seguir trabajando y mejorando en diversos aspectos de su juego. El lanzador comentó que ha venido sufriendo algunas molestias físicas, pero que ha podido ir superando cada una de ellas y mantenerse activo para ayudar al equipo en su búsqueda a la clasificación.

"Tenemos una juventud maravillosa. El equipo Águilas del Zulia va a tener equipo para competir para rato.Falta acopla una que otra pieza, que ya se ha estado hablando de eso, y yo me siento bastante contento y orgulloso con lo que, hasta ahora, hemos logrado. Hemos tratado los muchachos con más experiencia de llevar a los más jóvenes poco a poco, tratando de darle entender a ellos que en estas fechas la liga se pone un poco difícil. Entonces, es como brindarle la confianza y el calor de que sientan, se relajen y disfruten el juego", agregó.

Campeón con Leones

Bracho fue uno de los refuerzos de los Leones del Caracas en la pasada final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y se coronó campeón frente a los Tiburones de La Guaira, por lo que recibió su anillo de campeón en su primera visita en la campaña al Estadio Monumental. Ante esto, el lanzador destacó que fue una experiencia que le sirvió para seguir mejorando como pelotero y que, sin importar a donde vaya, dará el 100% por su trabajo.

"Bastante orgulloso sobre eso. Para nadie es un secreto que jugar para el Caracas es un sueño de cualquier pelotero aquí mismo en Venezuela y haber aportado un poquito para ese campeonato el año pasado me hace sentir orgulloso de que, por muchos años, voy a estar en la historia de los Leones del Caracas", manifestó.

A su vez, destacó que su trabajo en esta liga es mantenerse en forma y sano para la próxima campaña de la MLB. Bracho destacó que, por su edad y experiencia, no recibió ningún tipo de indicaciones por parte los Rojos de Cincinnati. "Yo siempre digo que uno siempre tiene algo que aprender. Trato siempre de mejorar, de ser mejor, de mantenerme saludable", manifestó.