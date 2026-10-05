LVBP: Magallanes tendría el permiso de este grandeliga para la temporada 2026-27

Jhostynxon García volverá a vestir el uniforme de los Navegantes del Magallanes en la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de recibir el permiso de su organización para incorporarse al conjunto valenciano.

De acuerdo con la información de Georgeny Pérez, su llegada está prevista para el mes de noviembre, lo que representará una importante adición para la ofensiva turca. García pertenece actualmente a los Pittsburgh Pirates, organización que adquirió sus servicios en diciembre de 2025 en un cambio con los Boston Red Sox.

El jardinero venezolano viene de una campaña con participación en las Grandes Ligas y las Ligas Menores. En MLB, durante 2026, disputó 20 encuentros con Pittsburgh y dejó promedio de .167, producto de ocho imparables en 48 turnos, con dos carreras impulsadas y un OPS de .388. En sus dos temporadas en la Gran Carpa, acumula 25 juegos, nueve hits, dos impulsadas y promedio de .164.

Jhostynxon García reforzará a Magallanes en la 2026-27

Sin embargo, su producción en las menores demuestra el potencial ofensivo que lo convirtió en uno de los prospectos importantes de su organización. En 2026, 'La Contraseña' bateó para .275 con 13 jonrones, 43 carreras impulsadas, 49 anotadas y cinco bases robadas en 291 turnos con Indianapolis en Triple-A, además de registrar un OPS de .790. En su carrera de Ligas Menores suma 68 cuadrangulares, 252 remolcadas y promedio de .264 en 449 encuentros.

García ya conoce la pelota venezolana y, particularmente, al Magallanes. En la campaña 2025-26 tuvo una breve participación de apenas tres juegos, pero aprovechó sus oportunidades al conectar cinco imparables en nueve turnos, incluyendo un doble, para terminar con extraordinarios promedios de .556 de average, .600 de OBP y 1.267 de OPS. Ahora, con mayor experiencia en MLB y las menores, su incorporación en noviembre genera expectativas entre los aficionados magallaneros, que esperan verlo tener un papel más importante durante la nueva temporada de la LVBP.