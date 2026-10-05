¡A 103 MPH! Venezolanos lideran a lanzadores extranjeros con impresionante velocidad en el brazo

La velocidad venezolana volvió a ser protagonista en la postemporada de las Grandes Ligas durante el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers, que terminó en triunfo para los visitantes desde el Dodger Stadium.

Edgardo Henríquez y Robert Suárez fueron dos de los lanzadores nacidos fuera de Estados Unidos que superaron las 100 millas por hora, en una noche en la que cinco pitchers alcanzaron esa impresionante velocidad.

Henríquez, representante de Venezuela, fue quien registró el lanzamiento más veloz de la jornada, al alcanzar las 103.0 mph, de acuerdo con el reporte de Francys Romero. El derecho demostró así la potencia de su brazo en uno de los escenarios más exigentes del béisbol, dejando una de las cifras de velocidad más impactantes del encuentro.

Robert Suárez lidera relevo de Atlanta

Por su parte, el también venezolano Robert Suárez llegó a 101.4 mph, consolidándose nuevamente como uno de los relevistas capaces de superar con facilidad la barrera de las 100 millas, siendo clave para apuntarse su primer hold en los mencionadas instancias. De esta manera, los dos venezolanos ocuparon los primeros puestos entre los lanzadores extranjeros que alcanzaron triple dígito en el encuentro.

La lista se completó con el colombiano Didier Fuentes, quien lanzó a 101.2 mph, el puertorriqueño Edwin Díaz con 100.8 y el japonés Roki Sasaki con 100.4. Sin embargo, la actuación de Henriquez y Suárez permitió que Venezuela tuviera una presencia destacada en una noche en la que la potencia desde el montículo fue uno de los grandes protagonistas del segundo duelo entre ambas novenas de la Serie Divisional en la Liga Nacional.