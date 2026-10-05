Colombiano Didier Fuentes se convierte en leyenda joven con increíble racha en Postemporada

Didier Fuentes protagonizó una actuación histórica con los Atlanta Braves durante la jornada del domingo 4 de octubre en la postemporada de las Grandes Ligas, donde el equipo de Ronald Acuña Jr. niveló la serie a una victoria por lado en la Serie Divisional frente a Los Angeles Dodgers.

El joven relevista logró retirar a 11 bateadores consecutivos, una impresionante racha que lo convirtió en protagonista de uno de los registros más llamativos para un pitcher de su edad en los playoffs.

Con esta actuación, Fuentes estableció la racha más larga de bateadores retirados por un relevista de 21 años o menos en un partido de postemporada en toda la historia de MLB. El derecho demostró un extraordinario dominio desde el montículo, enfrentando a los bateadores rivales sin permitir que ninguno de los primeros 11 que enfrentó lograra embasarse.

Didier Fuentes se une a Tom Gordon en Postemporada

El registro adquiere todavía mayor relevancia al compararlo con la temporada regular. Ningún relevista de 21 años o menos había conseguido retirar a 11 bateadores consecutivos en un encuentro de temporada regular desde Tom Gordon, quien alcanzó esa misma cifra el 12 de abril de 1989, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS. Fuentes, por lo tanto, se inscribió en una lista histórica que reúne a algunos de los relevistas jóvenes más dominantes.

La actuación también representa un importante paso en la carrera de Fuentes, quien mostró temple y capacidad para responder en el escenario de mayor presión del béisbol. Su dominio ante los Braves le permitió dejar una marca histórica en la postemporada y confirmar que, pese a su juventud, está preparado para asumir responsabilidades importantes en el bullpen de Atlanta.