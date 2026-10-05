MLB: Bravos define a su abridor para el Juego 3

Chris Sale, el veterano zurdo de los Bravos de Atlanta, está alineado para abrir el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional frente a los Dodgers de Los Ángeles este martes en el Truist Park. La información fue confirmada por Bob Nightengale, de USA Today, y cierra una semana de especulaciones sobre el rol del as en la postemporada.

Sale, de 37 años, hizo una aparición sorpresa desde el bullpen para cerrar el Juego 3 de la Serie de Comodines contra los Filis de Filadelfia el jueves, lo que retrasó su primer arranque en esta ronda. Entre sus dos presentaciones en la serie de comodines, el nativo de Florida cubrió 7.2 entradas, ponchó a 12 bateadores y permitió solo tres carreras con cinco hits y un boleto.

El manager Walt Weiss dejó claro que Sale no tiene molestias físicas. Con los Bravos buscando empatar la serie en casa tras caer en el primero y estar ganando parcialmente el juego 2, la presencia de Sale en el montículo del Juego 3 es una buena pieza para tomar ventaja en la serie.

Números que respaldan la confianza

La temporada regular de Sale fue de otro nivel: 14-9 con efectividad de 2.16, 200 ponches en 162.2 entradas y un WHIP de 0.98. Esos números lo colocan como uno de los abridores más dominantes de la Liga Nacional y justifican su rol de líder en la rotación de Atlanta.

En postemporada, aunque con menos trabajo, su impacto se mantiene: 7.2 entradas, 12 ponches y tres carreras permitidas. Su capacidad para adaptarse a roles distintos, como abridor y relevista de lujo, le da a los Bravos una versatilidad que pocos equipos pueden igualar en octubre.