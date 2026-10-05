MLB: Ronald Acuña Jr. aporta a pesar de no despertar con el madero

Los Bravos de Atlanta se impusieron por la mínima, 3 carreras por 2, a los Dodgers de Los Angeles este domingo y, aunque el venezolano Ronald Acuña Jr. no tuvo una actuación tan sobresaliente, terminó aportando desde una de las facetas principales de su juego.

Aunque las dos anotaciones de los californianos llegaron por la vía del cuadrangular, las de Atlanta tuvieron que ser fabricadas y eso lo supieron desde el primer episodio, donde buscaron aplicar el "juego caribe".

Ronald Acuña imprime velocidad

En su primer turno de la noche, el "Abusador" conectó un sencillo con un out y posteriormente se robó la intermedia, anotando más tarde gracias a un imparable de Mauricio Dubón. De esa forma, el oriundo de La Sabana realizó su aporte en el resultado positivo de Atlanta.

Aunque comenzó bien la jornada, el jardinero falló el resto de sus siguientes apariciones al plato y concluyó la jornada de 5-1, con un inatrapable, una estafada y una carrera anotada.

Los Bravos esperan el despertar de Ronald Acuña

Cabe destacar que la novena de Atlanta está jugando bastante bien esta postemporada y eso prácticamente sin contar con la "Bestia", quien todavía no ha logrado despertar con su madero. Sin embargo, eso realmente podía significar un verdadero peligro para los Dodgers porque puede encenderse en cualquier momento.

En lo que va de playoffs, Acuña Jr. tiene un average de .167, con un OBP de .318 y un OPS de .485. Eso es producto de tres inatrapables, todos sencillos en 18 turnos, aunado a tres bases robadas, cuatro anotadas y está en busca de su primera rayita impulsada en esta etapa; quedando a deber, hasta el momento.