MLB: Así les fue a los venezolanos en esta jornada de la NLDS

Hoy fue un día de adrenalina en las series divisionales de la Liga Nacional. Con la representación venezolana dejando en alto al tricolor nacional. A primera hora, los Cerveceros de Milwaukee pusieron en jaque a los Padres de San Diego gracias a un hit de oro de Jackson Chourio.

El marabino, ligó de 4-1 con un sencillo productor de dos en el noveno inning ante Mason Miller para voltear el juego y dejar en el terreno a los Padres.

William Contreras, por su parte, se fue en blanco cuatro turnos.

Por los Padres, Freddy Fermín se fue de 1-0. En el relevo, el derecho Bradgley Rodriguez trabajó por dos tercios sin problemas.

En el segundo choque, entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, Ronald Acuña Jr. se fue de 5-1 con base robada y anotada.

Por los Dodgers, Miguel Rojas bateó un doble en su único turno. En el relevo, el derecho Edgardo Henriquez en 1.0 inning de labor permitió dos hits, una carrera limpia y propinó dos ponches.