LVBP: José Alguacil da detalles sobre el estado de salud de Orlando Arcia y rechaza lo sucedido ante Magallanes (+Video)

Estadio Monumental.- Leones del Caracas consumó su clasificación a la postemporada de la campaña 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras derrotar categóricamente a su eterno rival, Navegantes del Magallanes, con pizarra final de 7-1. Sin embargo, en las últimas instancias del cotejo, una revuelta manchó el gran espectáculo que se estaba viviendo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

En el cierre del octavo tramo, con los melenudos en su turno ofensivo, Orlando Arcia recibió un fuerte pelotazo directamente a la cabeza, impactando en la protección que le brinda el casco a la zona de la oreja. A pesar de no ser un impacto de lleno en su humanidad, el golpe le dejó aturdido y tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda del trainer y el mánager José Alguacil.

"No lo he visto, de verdad fue un momento amargo. No me gusta ese tipo de pelota, muchas cosas pasaron por mi cabeza", dijo José Alguacil respecto a lo sucedido con el campocorto y grandeliga de los Bravos de Atlanta.

Al ser sacado del choque, fue su hermano Oswaldo Arcia quien le reemplazó para correr en la primera almohadilla. Pero todo se convirtió en una tángana luego que un cruce de palabras y miradas provocaran que las bancas se vaciaran en su totalidad. Ambas novenas se volcaron al terreno de juego para defender a sus compañeros.

"Hablé con Ramón entre la trifulca, no es el momento de caer en eso. Hay que implementar respeto en la liga", expresó el mandamás capitalino. "Conversé con el trainer, está mejor y no es nada grave, Dios quiera que no sea el caso. Lo primero que haré al terminar la rueda de prensa es ir a hablar con él".

Con las declaraciones del dirigente melenudo, la presión se aliviana en el entorno caraquista, pues Orlando fue uno de los jugadores más pedidos por la afición y más necesitados por el staff técnico; perderlo ahora sería una baja de muchísimo peso.

Arcia ha acumulado 13 hits, 2 cuadrangulares, 9 carreras remolcadas, 6 anotadas, 6 boletos negociados y 5 ponches sufridos en 51 turnos al bate, repartidos en apenas 12 juegos disputados, exhibe un AVG de .255 y .776 en su OPS.