LVBP: El lanzador José Mesa Jr. lidera el cuerpo de relevistas de Bravos de Margarita (+Declaraciones)

Estadio Monumental "Simón Bolívar".- Los Bravos de Margarita tuvieron dificultades en el inicio de la temporada con su cuerpo de lanzadores y esa fue una de las razones por las cuales se mantuvieron en el fondo de la tabla de clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sin embargo, poco a poco han ido tomando la confianza necesaria para llegar a estar a la altura de su poderío ofensivo.

Uno de los escopeteros que ha mostrado su mejor versión en las últimas semanas es José Mesa Jr., quien se ha mostrado como una de las opciones sólidas en el bullpen de José Moreno y le ha ayudado como uno de los relevistas del conjunto margariteño.

Mesa Jr. habló con Meridiano sobre su rendimiento con el equipo y la mejoría de los serpentineros de Bravos para apoyar al poderío ofensivo que tienen los insulares para salir del fondo de la clasificación, llegando hasta la tercera plaza.

La confianza es clave

El lanzador nacido en Estados Unidos, pero con raíces dominicanas, destacó que uno de los aspectos que más ha ayudado a los pitchers ha sido la confianza que han depositado en ellos mismos para subirse a la lomita en cada encuentro. "Lo importante ha sido la confianza en cada uno de los lanzadores en salir al 100% cada vez. Obviamente, los primeros días fueron un poco difíciles, pero se ha venido haciendo el ajuste y, gracias a Dios, las cosas han estado saliendo bien. El equipo ha estado trabajando fuerte y los muchachos están haciendo un buen trabajo", dijo Mesa Jr.

"Salir, trabajar fuerte y tener confianza en el repertorio. Salir y ejecutar el pitcheo cada vez que yo salgo a dar el 100%, tener confianza en mí mismo y en lo que el catcher está pidiendo porque él tiene el juego entero ahí", comentó el dominicano-estadounidense sobre las claves para hacer un mejor trabajo cada vez que salta al terreno de juego a cumplir con sus labores como relevista.

El pelotero de 30 años ha lanzado en 14 compromisos con récord de una victoria, sin derrotas, 12.1 innings y una efectividad de 3.65 y un WHIP de 1.54.

Unión dentro del equipo

Asimismo, Mesa Jr. disputa su tercera campaña con el uniforme de Bravos y expresó que una de las razones por las cuales le gusta volver al país es la unión presente dentro del clubhouse insular. "Me gusta como nos llevamos todos los compañeros. Es un equipo bien unido, un equipo que nos llevamos como si fuéramos familia. Hasta en la temporada muerta, nos mantenemos en contacto todos y uno se siente bien cuando está aquí. Se siente como que estamos en casa y seguimos haciendo el trabajo cada vez que venimos y agradecido por la oportunidad", aseveró el lanzador.

Además, habló sobre el nivel de la LVBP y como este puede llegar a impresionar a personas que no tengan conocimiento sobre la pelota invernal venezolana. "El nivel es bastante alto. Los que no conocen de la liga quizá no saben eso, pero el nivel es bastante alto. Siempre hay muchos bateadores buenos, muchos bateadores que vienen de alto nivel, que vienen a cumplir con su labor aquí y es una liga competitiva, no se le puede quitar mérito de ningún lado", dijo.

"De Venezuela, de por sí, salen más bateadores que pitchers, quizá por eso no se suena tanto como si fuera una liga súper fuerte pero cuando uno viene aquí sabe que tiene que venir ready porque los bateadores son buenos", comentó sobre las previsiones que deben tomar los serpentineros al venir a la liga criolla debido a la gran cantidad de bateadores venezolanos que tienen buenos números y participan en otras ligas importantes del mundo como las Grandes Ligas.