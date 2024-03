LVBP: Anthony Castro le deja recado a Leones. "Todo estaba bien hasta que llegó el nuevo gerente"

Al menos siete meses nos separan de escuchar la voz de playball en la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ya el ambiente comienza a calentarse, luego de algunas polémicas declaraciones de Anthony Castro mediante sus redes sociales, en las que apunta directamente a su ex equipo, los Leones del Caracas.

El estelar cerrador criollo fue parte de la escuadra capitalina que resultó campeona en la edición 2022-2023, pero en el curso anterior fue cambiado a Tiburones de La Guaira, movimiento que disgustó de gran manera al talentoso monticulista.

Por medio de sus historias en la red social Instagram, Castro dejó saber que su principal desagrado con la organización capitalina tiene que ver con el cambio de gerente deportivo que realizó el equipo antes de la pasada contienda.

"Todo estaba bien hasta que llegó el actual gerente y es algo que no solo pensaba yo", soltó Anthony en respuesta a una pregunta realizada por un seguidor. "No me explicaba como cambias a Richard Gómez viniendo de quedar campeón, pero los expertos son ellos", dijo.

Foto: Instagram Anthony Castro

Leones realizó ciertos ajustes en el tren gerencial previo a la temporada 2023-2024, en la que Víctor Gárate asumió el cargo de gerente deportivo. Richard Gómez comenzó a fungir labores de Asesor Especial de Presidencia y Andriw Sánchez "pasó de lleno al área deportiva", según información del departamento de prensa de la LVBP.

Estos cambios no parecen haberle gustado al derecho, de 28 años de edad, que en la contienda regular de la 2022-2023 dejó registro de 4 victorias y 1 derrota, 19 hits concedidos, 8 carreras limpias, 9 boletos y 21 ponches en 20.1 entradas de labor, exhibiendo una efectividad de 3.54.