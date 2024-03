LVBP: Anthony Castro lanza un fuerte mensaje contra Leones del Caracas

El relevista de los Tiburones de La Guaira, Anthony Castro lanzó un mensaje contundente a la organización de Leones del Caracas su ex equipo con quienes quedó campeón en la temporada 2022-2023.

Recordemos primeramente que Castro fue cambiado a los escualos en esta zafra que culminó y con los cuales también quedó monarca de la LVBP, aunque su estadía en la novena capitalina termino de la peor manera posible, puesto que en su red social X les dejo un mensaje muy explícito.

"Es que nada más ese equipo te pone a hablar con un psicólogo (coach mental) entonces tú te desahogas dices cómo te sientes y al siguiente día te cambian!! 😫🤣 wow denle el premio de gerente del año 👏🏾👏🏾 what a move my bro what a move 👍🏾🙌🏾 agradecido de cómo Dios hace las cosas".

De esta manera, el mensaje a la gerencia del Caracas es muy clara, dando a entender que nunca estuvo en los planes para la 2023-2024 lo que hizo que saliera por la puerta de atrás.