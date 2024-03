LVBP: ¡Contundente! Anthony Vizcaya pide que lo cambien de Navegantes del Magallanes

El cerrador del año en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) Anthony Vizcaya ha estado inmerso en muchas polémicas tras la finalización del campeonato, puesto que en sus redes sociales colgó una foto con el uniforme de los Leones del Caracas siendo la ficha de Navegantes del Magallanes lo que generó un mar de críticas para el lanzador que fue la primera selección en el draft para el Round Robin 2024 por parte de los capitalinos.

Ahora, en el podcast de Pura Bulla Vizcaya no dudó en aclarar todo dejando claro que no quiere estar más en la organización turca y que quiere cambio inmediatamente. “No le falto el respeto a nadie, son mis redes sociales y pongo lo que quiera, lo que me nazca”, fueron las palabras del derecho.

Recordemos que en esta 20203-2024 salvó un total de 9 juegos, dejó una efectividad de 1.11 y ponchó a 28. Ahora, hizo énfasis en la posibilidad de ser cambiado y es realmente lo que el quiere para la venidera zafra y es algo que se pidió inclusive desde esta misma que acaba de culminar.

“El cambio viene ya, desde el año pasado se estaba hablando ese tema por no haber un acuerdo. Tengo entendido que estuvo Lara, Zulia, La Guaira cuando estaba Cesar Collins y obviamente Leones del Caracas, nunca paso nada y no lo forcé. Yo pedí la oportunidad de buscar otro equipo, pedí el cambio”