Jesús Vargas se corona en China y prepara su regreso a los Leones del Caracas

El de Macuto se proclama campeón de la Liga de Verano 2026 del Béisbol Profesional Chino con los Shanghai Orcas, que derrotan 1-0 a los Beijing Loongs en el tercer y decisivo encuentro de la final.

Vargas tiene una actuación determinante desde el montículo y se certifica con la victoria en el juego que define el campeonato. El derecho trabaja 5.0 entradas, permite dos imparables, no concede boletos, no permite carreras y poncha a seis bateadores, actuación que contribuye directamente al triunfo de los Shanghai Orcas.

“De verdad que la experiencia estuvo súper bien, gracias a Dios. A pesar de que la liga es nueva, todo marchó bien. Venir aquí, aportar tu granito de arena y ayudar al equipo tuvo un resultado positivo: quedar campeón”, expresa Vargas sobre su primera experiencia en el béisbol profesional chino.

Más que un trofeo, una experiencia

Para el lanzador, levantar este trofeo representa además una recompensa al trabajo que realiza durante los últimos años y uno de esos intantes que permanecen en la memoria de un jugador.

“Vivir este momento es únicos, es especial, porque trabajé mucho año tras año para ver este resultado. Como jugador le doy gracias a Dios por darme estos grandes momentos vividos, que es lo que uno se lleva”, señala.

La experiencia también le permite conocer una manera diferente de jugar al beisbol y sumar nuevos aprendizajes a su carrera.

Vargas destaca las diferencias que encuentra respecto a la pelota venezolana y valora la experiencia de continuar creciendo en otros escenarios.

“Es otra oportunidad, otra experiencia, es aprender cada día a donde vaya a jugar este bello deporte que se llama beisbol. Aquí se juega muy diferente a nuestro país, Venezuela”, comenta.

Vargas ya piensa en los Leones

Con la temporada en China finalizada, Vargas cambia el chip y pone la mirada en Venezuela. El lanzador tiene previsto incorporarse desde el primer día a los entrenamientos de los Leones del Caracas para afrontar una nueva campaña en la LVBP.

En su última temporada con los melenudos, el derecho registra 9,67 de efectividad, participa en nueve juegos, siete de ellos como abridor, y completa 27.0 entradas, con un WHIP de 2,15.

Ahora, Vargas regresa al conjunto capitalino después de sumar una experiencia internacional y un campeonato a su recorrido profesional, con la intención de aprovechar lo aprendido durante su paso por China.

“Estaré con el equipo desde el día uno, Dios mediante. Voy llegando esta semana y quiero sacarle provecho al máximo. Será un año grande para todo el equipo”, afirma.

Así, Vargas termina su aventura con los Shanghai Orcas como campeón y pitcher ganador del juego decisivo, antes de reencontrarse con los Leones del Caracas para asumir el próximo reto de la temporada en Venezuela.