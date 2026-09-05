5y6 en Valencia se pone a valer y cuadros con seis pagan una pelota en la reunión 22

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La tarde de este sábado el hipódromo de Valencia celebró la reunión hípica número 22 del año con una programación de nueve carreras donde se la tercera prueba de la tarde, se disputó el Clásico Propietarios Valencianos para purasangre machos en distancia de 2.000 metros y la victoria la alcanzó el tordillo Peterose.

HINAVA: Ganadores y cuadros acertados del 5y6 de la reunión 22 en Valencia

La primera de las válidas del 5y6 de este sábado fue ganada por la yegua Provenza con la monta de Ender Graciel y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez con un pago de Bs 133,65 a ganador, en recorrido de 1.200 metros.

Luego, sería el turno del ejemplar Forum Jet en la segunda de las válidas con la silla de Fernando José García y el entrenamiento de E Pimentel para generar un pago de Bs.595,20 a ganador en una prueba de 1.200 metros.

Seguidamente, en la tercera válida, la foto se la tomó el ejemplar Sabana, pensionada de Alejandro Ortiz y contó con la silla de Osis Martínez para generar un pago de Bs.343,17 a ganador en una carrera de 1.200.

La cuarta de las válidas del 5y6 sabatino fue un triunfo para King Bulbs con la monta del aprendiz José Daniel Calicho y entrenado por Renny Verástegui con dividendo de Bs.440,229 a ganador, Luego sería el turno de la yegua Queen of South para ganar la quinta válida con la monta de Osís Martínez y entrenada también por el mismo Verastegui.

Por último, en la carrera de los acumulados, la victoria fue para la yegua Sra Florencia, entrenada por Alejandro Ortíz y conducida por Yamper González con un tiempo de 81,1 en 1.300 metros y generó un dividendo de Bs.268,76 a ganador.

Los cuadros que acertaron cinco caballos este sábado, fueron un total de 3299, y cada uno se lleva Bs. 5.913,22, mientras que los afortunados ganadores con los seis caballos de la fama, fueron 292, y cada uno se lleva Bs.257.689,69.