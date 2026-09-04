El descargo de la jornada: la yegua que tiene el hándicap ideal para tumbar los cuadros en La Rinconada

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El domingo el Hipódromo La Rinconada, se viste de fiesta con tres Clásicos tales como: el Clásico "Propietarios La Rinconada, el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” y la Copa Invitacional del Caribe como el plato fuerte de la jornada.

La Rinconada: la yegua que tiene el hándicap ideal para tumbar los cuadros en La Rinconada

En un lote para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años ganadoras de 1 carrera, con cuatro ejemplares importadas como máximas candidatas a llevarse la victoria, entre las cuales destacan: Grand Gala, Sra Soraya y Zephina como las grandes cotizadas de la carrera.

Solana, quien luce bajada de agrupación, será conducida por el aprendiz José Daniel Calicho; quien le proporcionará a su conducida un importante hándicap de 3 kilos de descargo, correrá livianita con apenas 50 kilos y buscará sorprender en la segunda válida para darle un “toque técnico”, al juego de las mayorías.

La hija de The Great War en Ivana Valentina por Vacation, nacida y criada en el haras Los Caracaros, tiene una victoria en cinco salidas a la cancha y viene de disputar un total cuatro pruebas selectivas, entre ellas los Clásicos: Ana María Freudman (GIII), Asamblea Nacional (GII), Hipódromo La Rinconada (GI) y Simón Rodríguez (GII).

Su preparador Carlos Luis Uzcátegui, quien actualmente ocupa la cuarta casilla de la estadística de entrenadores con un saldo de 22 victorias en la presente campaña y un porcentaje de efectividad en el cual sus presentados logran ingresar entre los tres primeros lugares del marcador en un 34% de las veces.

Su último apronte:

En su último briseo realizado el pasado 28 de agosto según la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Solana se ejercitó de la siguiente manera: //14 26,3 38,3 50,1(800) 63,1 2p 76,1 90,4// aparareada con Willy Nilly, velóz y tronó.