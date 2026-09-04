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La temporada hípica nacional continúa este domingo en el óvalo de Coche con la celebración de la reunión número 35 del año, una jornada de gala que albergará la prestigiosa Gala Hípica de Caracas. El evento contará con tres clásicos de Grado 1 de talla internacional; dos de ellos estarán incluidos dentro del tradicional juego del 5y6 Nacional, el cual inicia en la novena competencia del programa. En total, se disputará un exigente llamado de 14 carreras a partir de la 1:00 p.m.

La Rinconada: Este jinete aprendiz puede ser la diferencia en el 5y6 el domingo con sus montas

En este escenario de alto nivel, el jinete aprendiz José Daniel Calicho emerge como una de las piezas clave que pudiera marcar la diferencia y tambalear la cátedra en el pool, gracias a una serie de compromisos con enorme oportunidad de sorprender y encarecer los dividendos.

El joven profesional iniciará sus responsabilidades en la primera válida (novena del orden) conduciendo al ejemplar panameño Tibu (PAN). El pensionado de Germán Rojas, que defenderá las sedas del Stud Excelso, saltará por los puestos internos en un recorrido de 1.200 metros, donde una partida limpia será primordial para intentar la movida desde el vamos.

Seguidamente, en la segunda válida, compromiso reservado para hembras de 3 y 4 años, ganadoras de una carrera —donde además se disputará el Trofeo Postmortem Alejandro Ceballos—, Calicho estará sobre el lomo de la tresañera Solana. La pupila de Carlos Luis Uzcátegui ha venido ajustando en condiciones y salta al papel como uno de los principales "batacazos" de la jornada.

Finalmente, para el cierre de la jornada en la sexta válida (décimo cuarta de la programación), el novel fusta tendrá la enorme oportunidad de conducir a All About You. La yegua, presentada por el efectivo Riccardo D’Angelo para los prestigiosos colores del Stud Los Samanes Racing, cuenta con la velocidad y la calidad necesarias para convertirse en el candado definitivo que cierre los cuadros de los seis de la fama.