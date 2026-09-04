Datos de última hora para el Hipódromo Nacional La Rinconada 6-9-2026

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Este domingo, en marco de otra “Gala Hípica de Caracas” pautada para la reunión N° 35 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe” que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo La Rinconada: Datos gratis Meridiano

My Blue Sky (8) – Golden Bros (1) – Gran Haceidon (2) Isocórico (1) – Magnun (3) – Papá Estefano (8) Queen Lety (8) – Emmyarantza (3) – Pitaluga (USA) (6) Golden Swap (USA) (6) – Qualitat (4) – Huracán Luis (7) Andreina D (USA) (5) – Victory Rose (4) – Centella Oriental (3) Don Rubén (5) – Make Sense Of It (USA) (3) – Triunfante (7) Prince of Succes (7) – Rey Enigma (4) – El Gran Solinero (6) Lured Away (USA) (1) – Gran Yaco (USA) (2) – Tale of May (USA) (4) Lino El Adivino (5) – K´s Freedom (USA (9) – King Fray (6) Grand Gala (USA) (1) – Solana (4) - Zephina (USA) (7) Dance To Remember (USA) (9) – Marakovits (1) – Hayes Bay (USA) (2) Mister Will (2) – Charrasqueado (8) – Alkalino (7) Princesa Fina (5) – Señor Soñador (1) – Forrest Gump (6) All About You (USA) (3) – Ten Classic (1) – Gran Amelia (2)

Fijo: Golden Swap (USA) (6) (cuarta carrera)

Dato: All About You (USA) (3) (décimacuarta carrera)

Buen dividendo: Lino El Adivino (5) (novena carrera)

¡Suerte y Gaceta Hípica!