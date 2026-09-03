Aquí te revelamos el “dato escondido” de toda Venezuela que corre en la cuarta válida para el 5 y 6 en La Rinconada

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Este domingo, el hipódromo La Rinconada se viste de gala con otra edición de la “Gala Hípica de Caracas” con la disputa de 14 pruebas que corresponden a la reunión 35 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

Toda Venezuela asegura que es un “robo” en la cuarta válida

La duodécima o cuarta válida para el 5 y 6 Nacional, está destinada a caballos de tres y cuatro años, tanto nacionales como importados, que hayan ganado una carrera en una distancia de 1.200 metros. En ella se registraron ocho ejemplares, entre los cuales figura "El Abusador", el cual es considerado el "robo" de toda Venezuela.

El Abusador (número 4), tras un estreno con numerosas dificultades a lo largo de toda la prueba, recibió tres semanas de descanso por parte de su entrenador Fernando Parilli Jr. para prepararse para su segunda actuación, que resultó ser muy exitosa. El consentido del stud "ZM" ganó una competencia de distancia parecida a la que corre en esta ocasión, con un trabajo en equipo, por casi dos cuerpos.

Este potro de tres años, hijo de Identity Politics, nacido y criado en el Haras Oropal, va su tercera participación luego de 105 días sin correr. Según el reporte oficial de los trabajos en el hipódromo La Rinconada, por el equipo excelente de toma tiempos, registra para esta carrera dos ejercicios. El último de ellos, el pasado 28 de agosto, 1,000 en 69,1 en pista ligera.

El Abusador (número 4), en su carrera previa a este compromiso, viene de ganar de punta a punta con un excelente tiempo de 73.1 para 1,200 metros, con su jinete habitual Arnaldo Chirinos, que aprovechó la ligereza de su conducido para dejar splits de 23.4 y 47.3. Una carrera que en la recta final tuvo una vibrante actuación, derrotando a El Irlandés y Mister Will, que luego en sus siguientes presentaciones salieron del grupo de perdedores.

La carrera presenta como favoritos de la afición al mismo Mister Will, Magneto y Charrasqueado.