¿Caerá el invicto? El tremendo reto de este datazo del XXI Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI)

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La edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada” (GI), XXI Clásico “Cruz del Ávila” (GI) y el XXI Clásico “Invitacional del Caribe” (GI), junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana para la reunión 35 en el hipódromo La Rinconada, con la inscripción de 14 carreras que dan inicio a la 1:00 p.m.

La Rinconada: Una alternativa de gran dividendo

La undécima carrera del día, o la tercera válida para el 5 y 6 nacional, se reservó para el XXI Clásico “Cruz del Ávila” (GI). En este evento, la yegua importada Dance To Remember es considerada la verdadera línea nacional por la mayoría de los expertos, debido a su calidad demostrada en sus cuatro únicas competencias en Venezuela. Además, mantiene su invicto en esta carrera frente a ocho competidores de alto nivel.

Sin embargo, uno de los datos más corridos en la mañana de traqueos en La Rinconada, es la yegua Marakovits (número 1), que llega a este evento con tres excelentes victorias de manera consecutiva, que incluyen el Clásico “Bambera” y el Clásico “Asamblea Nacional Bolivariana” derrochando clase y categoría la presentada por Jorge Salvador, quien forma yunta con el jinete Félix Velázquez, quien ha sido su piloto habitual en estas victorias.

Condición y performance

Marakovits (número 1) llega a este compromiso con cuatro triunfos en 13 presentaciones y para la prueba cuenta tres excelentes ejercicios y un ajuste espectacular el miércoles en La Rinconada para este compromiso.

Último ejercicio: 29 de agosto, 1,000 en 68, con un ajuste de 600 metros en pelo con remate de 12.1, tras splits de 15 y 28.4. La hija de Jorge Zeta, que representa los colores del stud “G.A. Ferálico” finalizó su ajuste en 54, 67, 81 y 96.2 cómoda y muy bien, según la hoja oficial del equipo de timekeepers de La Rinconada.

Será una de las carreras de mayor atractivo por lo que representan Dance To Remember para sus conexiones y que en los cuadros populares jugará como línea. Para las combinaciones costosas, Marakovits (número 1) es una alternativa al igual que las pollas sin favoritos.