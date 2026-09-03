Olvídate de los favoritos: Asegura las jugadas largas con el datazo oculto para abrir el 5 y 6 en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada se viste de “Gala” con la “Hípica de Caracas” con la disputa de tres eventos selectivos que le dan brillo al programa de 14 carreras. Esta programación tiene como prueba estelar la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y el XXI Clásico “Invitacional del Caribe”, que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

La Rinconada: Clase de video defiende el datazo para abrir el 5 y 6 nacional

El 5 y 6 nacional, con un nuevo factor de Bs.35, dará comienzo a las 4:40 p.m. en el hipódromo La Rinconada este domingo, que corresponde a la reunión número 35, garantiza grandes dividendos para el juego de las mayorías. Para eso, debes anotar esta información que parece el video de la semana.

En su primera carrera, Lino el Adivino (número 5), que fue presentado por Jorge Salvador, salió al brinco. Sin embargo, unos metros después de la largada, su jinete tuvo que levantarlo porque se vio comprometido debido a los tropiezos ocurridos, lo que provocó que perdiera los estribos por un momento y quedara en último lugar.

Su jinete, Yonkleiver Díaz, hábilmente no se desesperó y trajo a su conducido de menor a mayor, recuperando posiciones con una atropellada sostenida en los últimos 200 metros para arribar sexto a nueve largos del ganador Tropezón. El consentido del stud “De Carrera” retorna a las carreras publicas con tres ejercicios luego de su debut el pasado 2 de agosto. Ellos son:

15 agosto: 800 metros en 51.4

22 agosto: 800 en 51.1

28 agosto: 800 en 48.3

La novena carrera de la programación, reservada para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores se disputa en distancia de 1,300 metros, en la cual fueron inscritos 14 ejemplares.