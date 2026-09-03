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Como todos los domingos, el juego del 5y6 Nacional hará presencia en la programación de carreras en el hipódromo La Rinconada, que realizará su reunión número 35 de la temporada con una agenda de 14 carreras y tres clásicos de grado 1 en el marco de la Gala Hípica de Caracas.

La Rinconada: Mira el ajuste que dejó el ejemplar que es la Gran Sorpresa de Gaceta Hípica

El juego del 5y6 se activará a partir de la novena competencia, la cual tiene una hora de partida de las 4:40 de la tarde y en la 11 prueba y tercera de las válidas, se disputará la edición 21 del Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) en distancia de 1.900 metros para yeguas nacionales e importadas de tres y más años.

En dicha prueba correrá la yegua importada Star of God, pensionada de Oscar Manuel González y la monta del astro Robert Capriles para los colores del Stud Belaia, la cual viene de ganar en su última presentación, el pasado 14 de junio en recorrido de 1.400 metros con un tiempo de 85,1 y es dada por la revista hípica de la casa, Gaceta Hípica como la Gran Sorpresa de las válidas para esta reunión.

Star of God es una hija de semental Rock your World en Addi por Wicked Strong, la cual se enfrentará a granes rivales como la criolla Marakovits, la chilena Like a Star o la norteamericana invicta, Dance to Remember.

En su ajuste final realizado este miércoles, la yegua hizo lo siguiente: GALOPO SUAVE (EP), según información de la División de tomatiempos del INH en su hoja de ajustes.