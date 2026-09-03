INH invalida a purasangre en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI)

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) mediante sus cuentas oficiales en distintas redes sociales, publicó recientemente un comunicado informátivo, donde da a conocer que el purasangre importado Tuscan Gold, entrenado por Riccardo D’Angelo y la monta del jinete profesional zuliano Jaime Lugo, queda invalidado de todo juego o jugada que sea parte del Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI a realizarse en la octava carrera.

La Rinconada: INH invalida purasangre en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI

COMUNICADO OFICIAL

La Dirección General de Actividades Hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas por el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco de la resolución recibida de la junta de comisarios, hace del conocimiento de la comunidad hípica, propietarios, gremios, apostadores y del público en general, lo siguiente:

DE LOS HECHOS. Vista la programación oficial establecida para la Reunión N° 35, fijada para el día domingo 06 de septiembre de 2026, específicamente la 8ª carrera XXVII CLÁSICO INTERNACIONAL “PROPIETARIOS LA RINCONADA” a disputarse en una distancia de 2.000 metros a la 4:05 p.m., la cual contaba originalmente con seis (6) ejemplares inscritos.

CONSIDERANDO Que, tras un riguroso análisis técnico y deportivo, se ha constatado que el ejemplar TUSCAN GOLD (USA) N° 05 presenta condiciones de superioridad cualitativa evidentes frente al resto de los competidores inscritos en la prueba, un hecho que altera la debida paridad, equidad y el equilibrio deportivo que deben regir en las competencias oficiales

CONSIDERANDO que la actividad hípica nacional se rige bajo los principios de justicia, transparencia, paridad y salvaguarda de la fe pública que rige el espectáculo hípico nacional.

CONSIDERANDO. Que según el artículo 26 del Reglamento Nacional de carrera establece que "Los Comisarios podrán invalidar cualquier carrera, para todos o determinados juegos, cuando a su juicio existan hechos que perjudiquen o lesionen los intereses del público o del Instituto Nacional de Hipódromos. Este fallo será inapelable"

RESUELVE. Que por las razones anteriormente expuestas de hecho y de derecho emanada de la Junta de Comisario. Se comunica que ha sido invalidado el ejemplar TUSCAN GOLD (USA) N° 05 la carrera establecida para la Reunión N° 35, fijada para el día domingo 06 de septiembre del 2026, específicamente la 8ª carrera XXVII CLÁSICO INTERNACIONAL “PROPIETARIOS LA RINCONADA” a disputarse en una distancia de 2.000 metros a la 4:05 p.m.

Este fallo será inapelable. Por tal motivo se procede a invalidar dicha competencia para todos los juegos y combinaciones.

Dado, firmado y sellado en la sede principal del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en Caracas, a los tres (03) días del mes de septiembre del 2026.

Atentamente,

Ing. María Alejandra Terán Directora General de Actividades Hípicas