Hija de semental Top 10 en Estados Unidos va por la gloria en el Clásico Cruz del Ávila (GI)

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La Gala Hípica de Caracas bajará el telón por todo lo alto este domingo 6 de septiembre con la celebración de las tres competencias más emblemáticas del evento, entre ellas la edición 21 del Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI), pautado en trayecto de 1.900 metros a las 5:40 p. m.

Con una bolsa adicional de $195.000, la nómina reúne a nueve aspirantes de tres o más años, tanto nacionales como importadas. La gran favorita de la cita es Dance To Remember (USA), invicta en lo que va de año en Venezuela.

Rival de postín y de alta alcurnia

Entre el grupo de contendoras destaca una descendiente de Constitution, semental con una reputación notable que actualmente figura entre los diez primeros de la estadística en Norteamérica.

El hijo de Tapit acumula 120 triunfos y $11.175.075 en producción este año, cifras que lo posicionan como uno de los reproductores más sólidos de la industria. En el Clásico Cruz del Ávila (GI) estará representado por la chilena Like A Star (CHI), defensora del Stud Doña Ester-Milano.

En las pistas, Constitution generó más de $1 millón en premios tras adjudicarse el Florida Derby (G1) y el Donn Handicap (G1) en el circuito de Gulfstream Park con los colores de WinStar Farm. Como padrillo ha destacado a través de ganadores de Grado 1 como Tiz the Law (Belmont Stakes G1, Travers Stakes G1) y Mindframe (Stephen Foster G1, Churchill Downs Stakes G1), además de ejemplares selectivos de la talla de Catching Freedom, Neat y Webslinger.

Like A Star (CHI) pertenece a las producciones de Constitution en el Haras Don Alberto durante su estancia en Chile. Nacida el 19 de septiembre de 2020, es hija de Luz Día —ganadora de dos carreras y madre de nueve productos, entre los que destaca John Sunday, ganador de Grupo en el Club Hípico de Santiago—. La pensionada de Juan Carlos García Mosquera suma cinco victorias, llevará la monta de Winder Véliz y reaparecerá sin el implemento bozal blanco.