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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 04:05 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35
David Urdaneta
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

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La jornada hìpica nacional comenzarà a partir de la 1:00 de la tarde, mientras que las vàlidas del juego de 5y6 Nacional se activarà desde la novena competencia, y tiene dentro de ella dos clàsicos de grado y un trofeo en honor post morten al criador y propietarios de purasangres, Alejandro Ceballos en la dècima competencia, mientras en la decìmo primera prueba, se disputarà la ediciòn XXI del Clàsico "Cruz del Àvila" GI para yeguas nacionales o importadas de tres y màs años en 1.900 metros y en la 13 carrera y quinta vàlida, se correrà la Copa Invitacional del Caribe GI en 1.600 metros.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
K's Freedon 11
More Than Galileo  8
Empelifollado 7
King Fray 3
Tibu  1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Zephina 12
Itàlica 11
Sra Soraya  4
Gemma Nascosta 1
Torrestrella 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Dance to Remember 14
Marakovits 7
Star of God 6
Hayes Bay 2
Quality Princess 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Magneto 10
Mister Will 7
Charrasqueado 7
El Abusador 6

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Princesa Fina 13
Señor Soñador 7
Astuto  7
Forrest Gump 3

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Ten Classic 12
All Abouth You 10
Catira Zeta 7
Larastone  1

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