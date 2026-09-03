La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 35

La jornada hìpica nacional comenzarà a partir de la 1:00 de la tarde, mientras que las vàlidas del juego de 5y6 Nacional se activarà desde la novena competencia, y tiene dentro de ella dos clàsicos de grado y un trofeo en honor post morten al criador y propietarios de purasangres, Alejandro Ceballos en la dècima competencia, mientras en la decìmo primera prueba, se disputarà la ediciòn XXI del Clàsico "Cruz del Àvila" GI para yeguas nacionales o importadas de tres y màs años en 1.900 metros y en la 13 carrera y quinta vàlida, se correrà la Copa Invitacional del Caribe GI en 1.600 metros.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS K's Freedon 11 More Than Galileo 8 Empelifollado 7 King Fray 3 Tibu 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Zephina 12 Itàlica 11 Sra Soraya 4 Gemma Nascosta 1 Torrestrella 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Dance to Remember 14 Marakovits 7 Star of God 6 Hayes Bay 2 Quality Princess 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Magneto 10 Mister Will 7 Charrasqueado 7 El Abusador 6

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Princesa Fina 13 Señor Soñador 7 Astuto 7 Forrest Gump 3

SEXTA VÁLIDA