La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.
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La jornada hìpica nacional comenzarà a partir de la 1:00 de la tarde, mientras que las vàlidas del juego de 5y6 Nacional se activarà desde la novena competencia, y tiene dentro de ella dos clàsicos de grado y un trofeo en honor post morten al criador y propietarios de purasangres, Alejandro Ceballos en la dècima competencia, mientras en la decìmo primera prueba, se disputarà la ediciòn XXI del Clàsico "Cruz del Àvila" GI para yeguas nacionales o importadas de tres y màs años en 1.900 metros y en la 13 carrera y quinta vàlida, se correrà la Copa Invitacional del Caribe GI en 1.600 metros.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|K's Freedon
|11
|More Than Galileo
|8
|Empelifollado
|7
|King Fray
|3
|Tibu
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Zephina
|12
|Itàlica
|11
|Sra Soraya
|4
|Gemma Nascosta
|1
|Torrestrella
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Dance to Remember
|14
|Marakovits
|7
|Star of God
|6
|Hayes Bay
|2
|Quality Princess
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Magneto
|10
|Mister Will
|7
|Charrasqueado
|7
|El Abusador
|6
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Princesa Fina
|13
|Señor Soñador
|7
|Astuto
|7
|Forrest Gump
|3
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Ten Classic
|12
|All Abouth You
|10
|Catira Zeta
|7
|Larastone
|1