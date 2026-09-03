Clásico Propietarios La Rinconada (GI): su regreso, historia y los más ganadores

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En 1994 se disputó por primera vez el Clásico Asociación de Propietarios de La Rinconada. La prueba rendía homenaje a la organización que agrupaba a los inversionistas hípicos de la época, y su primera edición fue conquistada por el doblecoronado Largavita, con la conducción de Ángel Alciro Castillo y el entrenamiento de Pablo Andrade.

Seis años después, en el 2000, la ya consolidada Asoprorin, presidida por el recordado turfman Hugo Albarrán Acosta, rescató la competencia. Aquella edición escenificó un emotivo duelo generacional entre la veteranía de El Gran Sol y la juventud de My Own Business. Al final, prevaleció la contundente clase de My Own Business, que se impuso con un prohibitivo registro de 2:01.2 para el recorrido de los dos kilómetros.

El retorno al calendario clásico

A lo largo de 19 temporadas, el Clásico Propietarios La Rinconada se consolidó como una de las citas de mayor prestigio del hipismo venezolano, al mismo nivel de eventos tradicionales como el Clásico Simón Bolívar, el Presidente de la República, el Fuerzas Armadas y la Copa de Oro.

A partir de 2005, con el nacimiento de la Gala Hípica de Caracas (impulsada también por Hugo Albarrán), el Propietarios se convirtió en el plato fuerte de un espectáculo que reunía a lo mejor del patio local junto a calificados invitados internacionales. Entre los foráneos que lograron alzar el trofeo destacan el mexicano Canoa, los estadounidenses Cheiron y Dixie Emperor, y el argentino South Handyman.

Tras la disolución de la Asociación de Propietarios de La Rinconada, la carrera dejó de disputarse en 2020 y su lugar en la programación fue ocupado por el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela. Sin embargo, en la reciente reprogramación del calendario hípico —ajustado tras la emergencia nacional provocada por el doble sismo del 24 de junio—, las autoridades hípicas reincorporaron oficialmente el Clásico Propietarios La Rinconada, que este año celebrará su edición número 27.

Cuadro de honor

En el renglón de jinetes, Emisael Jaramillo destaca como el máximo ganador del evento. El fusta récord del hipismo venezolano, conquistó la prueba en cuatro oportunidades: My Own Business (2000), Fast Macau (2001), Polo Grounds (2005) y Water Jet (2011).

Por su parte, el Derby Winner Gustavo Delgado Socorro se erige como el preparador más victorioso en la historia del cotejo. Durante su brillante etapa en La Rinconada, ensilló a Gran Empeño —único ejemplar en ganar la carrera en dos ocasiones— y a Water Jet.