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El Hipódromo La Rinconada tiene este domingo la agenda de la reunión número 35 del año con una programación de 14 competencias, donde se celebrará la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de grado 1 de alcance internacional, y el juego del 5y6 Nacional desde la novena prueba.

La Rinconada: Conoce cuál puede ser el buen dividendo en la Copa Invitacional del Caribe (GI)

La última prueba selectiva de grado de la jornada dominical, es la Copa Invitacional de Caribe (GI) que se disputará en la 13 carrera de la tarde dominical, y quinta de las válidas del 5y6 Nacional, en recorrido de 1.600 metros con una nómina de siete purasangres, tras el retiro de dos del listado original.

En dicha competencia, el joven entrenador Jorge Salvador ha inscrito al cuatroañero Forrest Gump con la monta de su jinete habitual Hemirxon Medina para los colores del Stud Alabama Pb, con el cual vienen de ganar el Clàsico Ejercito Bolivariano GII el pasado mes de junio en recorrido de cuatro codos.

Este hijo de Champlain en la matrona Driada DelValle por Congrats tiene una campaña de una victoria en cuatro presentaciones en el presente año, se presenta como una posible sorpresa con un gran pago de dividendo para el juego del 5y6 Nacional.

En su ajuste final antes de la prueba viene de dejar excelentes tiempos que le permiten ser un fuerte contendiente a los principales favoritos de la competencia,

Sus parciales fueron, 14,2 / 26,4 / 39,1 / 51,1 / 63,3 (1000) remate de 12,3 / 77,1 / 90,3 /107,1 // fenómeno, en pelo, informó la División de toma tiempos del INH.