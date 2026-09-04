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Uno de los jinetes que genera más confianza con sus compromisos de montas y la experiencia en su carrera en el turf nacional, es el jinete profesional Johan Aranguren, quien para esté domingo tiene cuatro compromisos de montas a realizar en la reunión 35 donde se celebrará la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de grado I de alcance internacional.

La Rinconada: Para Johan Aranguren, este es el ejemplar más seguro de sus montas del domingo

En conversación con el equipo de Meridiano en las instalaciones del coso de Coche, el látigo con más de 1.300 triunfos en nuestro país, conversó sobre cada una de sus montas de la jornada dominical y esto fue lo que indicó de los ejemplares a montar:

«Llevo cuatro compromisos para este domingo, empiezo en la cuarta carrera con el caballo absoluto, que viene de ganar bastante bien y para esta oportunidad, va a hacer una bonita carrera».

«Luego, continuó mis compromisos con el caballo Gun Bolt, que estoy muy agradecido con su dueño, Kelvin Álvarez por la oportunidad y a su entrenador Gabriel Márquez. Es un caballo que debuta aquí en el hipódromo La Rinconada, anda espectacular, y me gusta como característica de fijo».

«Mi siguiente compromiso es en la novena carrera, primera del 5y6, con el caballo More Than Galileo, que todas las corre bien, y trae ahora el implemento Gríngola, y le cayó muy bien, con el favor de Dios, vamos a estar decidiendo esta primera válida para el juego del 5y6».

«Y, mi último compromiso, en la sexta válida, con la yegua Queen Endira, que en su última mejoró bastante, ella va a seguir evolucionando y mejorando, inclúyanla en sus combinaciones».