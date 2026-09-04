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Perdió los estribos en la partida, voló en la recta final y ahora es la jugada clave en La Rinconada

Este ejemplar puede sorprender en el inicio del juego de las mayorías

Por

Abraham Pimentel
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 12:50 pm
Perdió los estribos en la partida, voló en la recta final y ahora es la jugada clave en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
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La Rinconada se viste de gala con una cartelera de hasta tres competencias selectivas y una copa que se correrá en homenaje a Alejandro Ceballos; quien en vida fuera uno de los inversionistas más importantes dentro de la industria hípica en el país, como fundador del haras Urama y del Stud 7C

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La novena competencia del programa dará inicio al juego del 5 y 6 Nacional, en una prueba para caballos nacionales e importados de 3 años debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, con hora de inicio a las 4:40 p.m.

En dicha prueba participa el castaño Lino el Adivino, ejemplar que perdió los estribos al momento de indicarse la largada perdió los estribos dejándolo muy comprometido durante la carrera.

                         

A pesar de los múltiples contratiempos sufridos durante el desarrollo de la competencia, el pupilo de Jorge Salvador logró arribar en la sexta casilla a nueve cuerpos y tres cuartos del ganador Tropezón; quien dejó tiempo final de 75´1 para el recorrido de 1.200 metros.

De no presentarse imponderables en la carrera para el hijo de Champlain en Swett Valle, nacido y criado en el haras La Primavera, defensor de los colores del Stud “Da Camara”, Lino el Adivino puede ser ese ejemplar que tumbe los cuadros abriendo el juego del 5 y 6 Nacional.

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