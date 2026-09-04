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La nómina de ejemplares participantes en la reunión número 35 de la temporada anual en el hipismo nacional, se reajusta con el retiro de dos nuevos ejemplares en el ciclo de las carreras no válidas, previo a los clásicos de la Gala Hípica de Caracas y el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: la reunión 35 tiene dos retirados que iban en las carreras no válidas

El Instituto Nacional de Hipódromos informó mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, al mediodía de este viernes, el retiro de dos ejemplares más de la jornada dominical, que se unen a los de Time Report y Rey Joaquin, que se dieron a conocer con anterioridad, para sumar cuatro purasangres que no participaran la tarde dominical.

El primero de ellos, es la yegua Aslaug, la cual iba a participar en la quinta carrera no válida, en una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, es entrenada por Oscar Manuel González e iba a ser montada por Eglindert Betancourt. El motivo de su retiro es por Claudicación Miembro Anterior Derecho.

El segundo retiro del día hasta los momentos, pertenece a la sexta carrera, donde correrán ejemplares nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en recorrido de 1.800 metros, donde estaba inscrito el purasangre Abracadabra.

El motivo de su retiro oficial es por Traumatismo Bucal.